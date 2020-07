El PSOE reclama inversiones de la Junta para los proyectos que tiene pendientes en Córdoba

El grupo municipal del PSOE ha reclamado este viernes a la Junta que contemple en los presupuestos del 2021 partidas destinadas a proyectos de los que se viene hablando desde hace tiempo y que no terminan de ver la luz. El PSOE considera que ahora que la Junta está redactando los presupuestos del año que viene es el momento de que el alcalde, José María Bellido, le transmita las necesidades de la ciudad. El grupo llevará una moción al Pleno del próximo jueves en ese sentido.

A juicio de su portavoz, Isabel Ambrosio, la Junta lo tiene "fácil", ya que para que la situación en el anexo de inversiones mejore "tiene que hacer muy poquito, solo sacarnos de la cola porque éramos la penúltima provincia y la última ciudad" en cuanto al reparto de dinero. Entre sus exigencias está un plan de desarrollo industrial y empresarial, un acuerdo para llevar a cabo la escuela de hostelería, el centro cultural de Miraflores y un plan de empleo para el distrito Sur, Moreras y Palmeras. Además, y en relación a la Consejería de Fomento, Ambrosio ha demandado la reactivación de la variante Oeste, la conexión por autovía de Córdoba y Jaén, la finalización de la ronda del Marrubial, el desdoble de la carretera de Palma y el cercanías entre Villa del Río y Palma. Aunque es consciente de que el presupuesto "no es infinito" y de que no puede contemplar partidas para todo, pide que no caigan en el olvido estos proyectos y que, "aunque sea con pasitos cortos, se sigan dando".

La exalcaldesa ha aprovechado la visita de este viernes de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, al Ayuntamiento de Córdoba para que instar al alcalde a reclamar los proyectos pendientes, "al igual que hacía cuando estaba en la oposición". Ambrosio ha censurado las "calladas y silencios" en temas "que antes no tenía ningún problema en defender y lo hacía con vehemencia", como el aparcamiento gratuito de Reina Sofía, que "cuando era una propuesta para revertir el dinero en las mejoras del hospital, decía que era un pelotazo y clamaba por la gratuidad, pero ahora, cuando la idea es que se lucre a una empresa privada, se calla porque el consejero es de su partido".

En relación a la ronda Norte, ha valorado positivamente de que ya exista un documento con el que empezar a trabajar, mientras que respecto a la logística, ha señalado que, al margen de los avances en el parque de la Junta, es necesaria la declaración como de interés general del área de El Higuerón que quiso impulsar durante su mandato. También ha censurado que el alcalde haya "estado de perfil en el concurso de acreedores" de Rabanales 21, respecto al que "reclamaban que fuera público hace muy poquito, dos años".