El PSOE critica que la falta de personal del IMAE sea excusa para privatizar el Festival de la Guitarra

La concejala socialista Isabel Baena ha denunciado en la primera rueda de prensa que aborda este grupo municipal, según ha indicado, sobre la política cultural del actual equipo de gobierno, el anuncio de externalización de gestión del Festival de la Guitarra, publicada en la Plataforma de Contratación Pública. Sin embargo, para Baena, "cada nueva noticia confirma que la cultura no es una prioridad para el gobierno de José María Bellido".

La concejala ha explicado que su grupo no conoce el pliego y se pregunta "qué van a ganar los cordobeses con esta decisión ni cuánto ganarán los promotores privados que se hagan con este contrato", ya que en su opinión, el IMAE y la cultura cordobesa no necesitan manos privadas sino un impulso por parte del Ayuntamiento, que se reponga la plantilla. En esta línea, comentó que "no se puede usar la falta de plantilla como excusa para privatizar servicios públicos".

Baena ha denunciado "las formas" del equipo de gobierno municipal, que no ha informado de su intención de sacar dicho contrato para la gestión del festival, ya que "no parece razonable que el Instituto Municipal de Artes Escénicas IMAE cuente con un consejo rector para informar y debatir la toma de decisiones y que no se haya trasladado esta decisión". La edil socialista recuerda que la nueva concejala de Cultura, Marian Aguilar, llamó a los grupos tras tomar posesión de su cargo, para llamar a la participación, tanto a los grupos como al sector, y "llama la atención de que ahora se anuncie la privatización de un evento que es una seña de identidad de Córdoba y un referente internacional" sin contar con ellos.

Baena ha criticado que la primera decisión del Gobierno local al llegar la pandemia y el estado de alarma fuera anular el Festival de la Guitarra y, que "lejos de buscar soluciones, alternativas, otras fechas o utilizar el dinero presupuestado para otro formato, se suspendió de forma tajante, proponiendo que ese dinero se empleara para comprar mascarillas".

En cuando al proyecto de auditorio municipal, que el PSOE considera una necesidad prioritaria, "está ocurriendo lo mismo", asegura. Se trata d aun proyecto impulsado en el gobierno anterior para el que la Consejería de Cultura consignó 50.000 euros en el presupuesto del 2020 y que fue respaldado expresamente por la anterior concejala de Cultura. Sin embargo, "nos enteramos de nuevo por los medios de la intención de crear un auditorio de titularidad privada en la misma ubicación, cuyo proyecto no nos han facilitado aún".