El PSOE critica la ejecución presupuestaria más baja de los últimos 6 años

El grupo municipal socialista ha vuelto a denunciar hoy "la ineficacia" del gobierno de Bellido que a fecha de 31 de agosto tan sólo ha ejecutado el 36% del presupuesto municipal, según las cifras aportadas por los socialistas que aseguran que es la cifra más baja de los seis últimos ejercicios, según la información oficial facilitada por la Oficina de Planificación Presupuestaria. Por ejemplo, en el año 2017, el presupuesto ejecutado ascendía en esta misma fecha al 46%, según las misma fuente de información. "Que a día de hoy prácticamente dos tercios del dinero que tiene presupuestado el Ayuntamiento para este ejercicio no esté gastado no es más que una prueba de que Bellido no está a la altura de las circunstancias", ha explicado la portavoz socialista, Isabel Ambrosio. "El alcalde a la cabeza de todo un batallón de cargos no puede mantener este ritmo tan extremadamente lento en la ejecución presupuestaria, que es aún más bajo en el capítulo de inversiones, las partidas que deberían haber priorizado para ayudar a la reactivación de la economía en un momento tan complicado", ha añadido Ambrosio.

En este sentido la edil del PSOE ha recordado que los autónomos, las pequeñas empresas, los barrios de Córdoba y las familias "siguen esperando una respuesta por parte de su Ayuntamiento, que mantiene su nefasta gestión y su ‘tarde y mal’ en la reacción ante esta pandemia", ha enfatizado. "Además de vender humo, comprar caramelos y mantener la estrategia de confrontación constante, Bellido debería pensar en los intereses de los vecinos y vecinas de Córdoba", ha señalado Ambrosio.

Los remanentes

Asimismo, la portavoz socialista ha afeado que el alcalde, que se ha desplazado hoy a Madrid para asistir al debate en el Congreso, "intente engañar" a la población sobre el uso de los remanentes. Al no haberse convalidado el real decreto hoy en el Congreso de los Diputados, se vuelve a la posición de salida y el ahorro de los cordobeses se quedará en los bancos, "gracias a la ley Montoro y al bloqueo del Partido Popular que ha orquestado el ‘no’ a las medidas de flexibilidad de esa norma que se habían pactado con la FEMP".