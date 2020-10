El PSOE de Córdoba asegura que Moreno Bonilla "en lugar de gobernar se dedica a estorbar"

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha asegurado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “en lugar de gobernar se dedica a estorbar” y ha afirmado que “estorba al Gobierno de España, a los alcaldes y alcaldesas, a los profesionales de la sanidad pública, a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general”. Ruiz ha criticado que “con la que está cayendo, con un incremento diario de casos de coronavirus, al Gobierno andaluz se le ha ocurrido nada mejor que desviar 11 millones del fondo covid-19 para tapar el déficit que han provocado en Canal Sur”, un dinero con el que, sumado al de las campañas de propaganda vacía, según el dirigente socialista “se podrían prorrogar todos los contratos de vacaciones de sanitarios hasta finales de año”.

Ruiz ha lamentado que “en lugar de estar destinando dinero público a contratar más profesionales para la sanidad pública o más docentes, Moreno Bonilla vuelve a vender las mismas inversiones que anunció antes de la pandemia”, y ha añadido que “el Plan ‘Andalucía en Marcha’ es un intento desesperado del presidente de la Junta de intentar tapar su fracaso en sanidad y educación, con los centros de salud colapsados y Andalucía encabezando el número de incidencias en España en el inicio de curso escolar”.

“Exigimos a Moreno Bonilla y a sus consejeros que se pongan a trabajar, que asuman su responsabilidad y sus competencias, que den la cara y arrimen el hombro, trabajando codo con codo con el Gobierno de España para hacer frente a la crisis”, ha insistido Ruiz, que ha reprochado a la Junta de Andalucía que prefiera “la confrontación y el camorrismo político en lugar de tomar medidas urgentes para solventar el colapso de la sanidad pública andaluza”.

En este sentido, Ruiz se ha preguntado si “el caos lingüístico del consejero de Salud no será el fiel reflejo de lo que ocurre en San Telmo”, al tiempo que ha exigido que a Jesús Aguirre que rectifique su decisión de retirar ambulancias convencionales en la provincia de Córdoba, porque “en plena pandemia no se pueden llevar a cabo recortes, mucho menos en sanidad”. “Lo que está haciendo en nuestra tierra Moreno Bonilla y su consejo de desgobierno es precisamente lo que no se debe hacer en medio de una crisis sanitaria, económica y social”, ha aseverado Ruiz.

Para el secretario general del PSOE cordobés, la Junta de Andalucía debería mirarse en el espejo del Gobierno de Pedro Sánchez que se ha marcado como objetivo que nadie se quede atrás “con la puesta en marcha de medidas que confirman el sello social del Ejecutivo central protegiendo a millones de españoles frente a las consecuencias sociales y económicas del coronavirus”. “La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 es una excelente noticia para los gobiernos locales porque les permitirá utilizar sus remanentes de tesorería, los ahorros de las corporaciones locales, para impulsar la recuperación económica y social necesaria tras la pandemia”, ha señalado Ruiz, que ha añadido que “con esta medida del Gobierno de España gana el municipalismo, porque era un sinsentido que las corporaciones locales tuvieran dinero en los bancos y no lo pudieran usar en estos difíciles momentos en los que hay que hacer muchas cosas para que nadie se quede atrás por las consecuencias de esta pandemia”.

Igualmente, el secretario general del PSOE cordobés ha valorado la prórroga automática de todos los ERTE de fuerza mayor vigentes hasta el 31 de enero de 2021 y ha concluido que “no todos los gobiernos habrían actuado igual y solo tenemos que recordar los recortes del PP en la anterior crisis que pasaron factura a millones de familias, de trabajadores, parados, pensionistas y dependientes”.