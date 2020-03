El PSOE considera que “sí hay” cambios “sustanciales” en el plan para el Cordel de Écija que aparece reflejado en el documento que ha presentado la empresa en Urbanismo para iniciar la innovación de PGOU necesaria. La portavoz del grupo, Isabel Ambrosio, tres días después de la reunión mantenida con el alcalde, José María Bellido, y tras haber analizado la documentación entregada en la misma, ha manifestado este lunes que siente “discrepar, y no puedo coincidir con las declaraciones del alcalde”, al que “he escuchado decir que no hay cambios sustanciales, y sí hay y no son solo mínimas correcciones ni modificaciones, estamos hablando de un proyecto completamente distinto al que se acordó”.

El PSOE ha pedido al alcalde una reunión en la que estén todos los grupos municipales, el Consejo del Movimiento Ciudadano, los sindicatos UGT y CCOO, CECO, los arquitectos que idearon la iniciativa y Lar para abordar la propuesta que se plantea. Al PSOE le parece que el plan para el Cordel de Écija “nació como una iniciativa clave que venía a resolver asuntos pendientes” y su actitud, y así lo ha señalado Ambrosio, es la de “mantener la esencia del proyecto”, pero “sin olvidar el origen y lo que provocó llegar a un acuerdo” en el Pleno. Según Ambrosio, “el PSOE va a hacer todo lo posible para que ese espíritu no desaparezca”.

Ambrosio ha dejado claro que el PSOE “está a favor del proyecto”, que “impulsamos” y “queremos que se quede en la ciudad, pero el pactado en la moción, que venía con elementos de equilibrio que venían a dar respuesta a las necesidades de equipamientos” de la zona y “no solo y exclusivamente a otras cuestiones tanto de carácter residencial como de uso comercial”.

Ambrosio insiste en que el reparto de superficies del que siempre se habló fue de un 25% para uso comercial, otro 25% para equipamientos y un 50% para residencial y “sin poner en cuestión que había dos elementos dentro de los sistemas generales, que contempla el PGOU”, es decir, los dos puentes. Esos porcentajes son “fundamentales” para el PSOE, aunque no se muestra contrario a que haya cambios “pero siempre y cuando la esencia, el origen, se lleve a cabo”.

Por su parte, el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, insiste en que en la documentación que aporta Lar “no se ha producido incremento de superficie comercial y de ocio, sino que al tener que incorporar el puente se produce un desplazamiento” pero "no hay un incremento de los metros de la misma”. Torrico asegura que “estamos trabajando para que haya consenso y sea un proyecto ciudad”.

El temor de que hubiera cambios en el plan del Cordel de Écija apoyado por el Pleno en febrero del año pasado, referentes a un aumento de superficie comercial, fue transmitido hace una semana por Comercio Córdoba, que pedía explicaciones a Urbanismo. El Consejo del Movimiento Ciudadano también se mostró preocupado por la falta de información y por la posibilidad de que se estuviese trabajando en una idea distinta. Después, el PSOE también hizo públicos los mismos temores y UGT ha puesto de manifiesto su rechazo a las modificaciones. Mientras tanto, tanto el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, como el alcalde, han manifestado que se mantiene es espíritu de la moción del Pleno y que no ha habido modificaciones. En la misma línea se ha pronunciado Lar.