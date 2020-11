El PSOE considera que los presupuestos de la Junta son "un castigo" para la provincia

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha criticado este jueves que el proyecto de Presupuesto de la Junta para el 2021 que ayer aprobó el Consejo de Gobierno es “un nuevo castigo a nuestra provincia” y que “no es el que necesita nuestra tierra para hacer frente a la durísima crisis sanitaria, social y económica que padecen Andalucía y Córdoba como consecuencia de la pandemia”. Una crisis que, según Amo, “se está viendo agravada por la desastrosa gestión que Moreno Bonilla está llevando a cabo y que necesita de unas cuentas que blinden la sanidad y los servicios públicos y que generen empleo”.

Para la dirigente socialista, “los presupuestos presentados por el PP y Cs son más de lo mismo y mucho nos tememos que serán una prórroga del desastre de las cuentas del año en curso”. “En mitad de una pandemia como la que estamos sufriendo, la derecha andaluza ha demostrado, una vez más, que la sanidad pública no es una prioridad y la tan cacareada reserva covid de 450 millones de euros es una trampa porque se escapa del control parlamentario y no hay certeza de a qué se destinará finalmente”, ha añadido.

En cuanto a las partidas destinadas a la provincia de Córdoba, Amo ha afirmado que “las derechas, da igual que gobiernen en España o en Andalucía, siempre castigan a nuestra provincia, Córdoba es siempre la olvidada y esto nos hace preguntarnos a los socialistas a qué se dedican el PP y Cs para evitar esta situación”. “No se contemplan los proyectos largamente demandados por los cordobeses y cordobesas y las inversiones a las que hace referencia el Gobierno andaluz no aparecen, en su mayoría con nombres y apellidos, lo que genera dudas de que finalmente sean ejecutadas”, ha añadido. Según la dirigente socialista, “los cordobeses y cordobesas estamos hartos de que la derecha nos tome el pelo porque en sus presupuestos no se contemplan aquello que demanda nuestra tierra”.

Igualmente, la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba ha afirmado que “si el presupuesto andaluz no tiene recortes sociales es porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado el déficit a las comunidad autónomas, un acto de responsabilidad que nunca hicieron los ejecutivos del PP”.

“Frente a los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado el Gobierno de Pedro Sánchez, los más sociales de la historia y que incluyen partidas para hacer frente a la difícil situación que vive el país como consecuencia de la pandemia, las derechas andaluzas han elaborado unas cuentas que son absolutamente decepcionantes”, ha aseverado Amo.

Por último, Lola Amo ha lamentado que "Moreno Bonilla se haya sometido a las imposiciones de la ultraderecha y haya rechazado la mano tendida del PSOE, un partido de gobierno, leal y comprometido con nuestra tierra”.