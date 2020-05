El PSOE condena la pintada de 'asesino' en su sede y cree que ataca a la democracia

La sede del PSOE de Córdoba, en la avenida del Aeropuerto, ha amanecido esta mañana con una gran pintada en su fachada en la que puede leerse 'asesino Pedro'.

El secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, ha declarado a este periódico este domingo que "vamos a realizar una denuncia a las instancias correspondientes" y ha condenado con rotundidad este tipo de actos vandálicos que "más que atentar contra el PSOE son un ataque a la democracia general de este país". Ruiz ha criticado la "intolerancia" que actos de este tipo suponen y espera que "los demás partidos condenen también este tipo de actos".

De otra parte, Ruiz ha asegurado que “es un atentado contra la dignidad de todos los demócratas y un hecho absolutamente inadmisible en democracia”, y ha subrayado que “estas pintadas retratan a quien lo hace como una persona intolerante y radical pero además es una persona cobarde que se esconde en el anonimato”.

El responsable socialista ha declarado que "nosotros seguimos trabajando para lo que es importante, que es para salir de esta crisis sanitaria y económica, de la lucha, en definitiva, contra el coronavirus". Admite Ruiz, no obstante, que "estamos ante un debate político bastante crispado y eso no ayuda a que el debate se desarrolle con normalidad".

“Si quién ha hecho estas pintadas pretende asustarnos está más que equivocado porque los socialistas vamos a continuar trabajando con más ilusión si cabe para mejorar la vida de las personas porque eso es lo que llevamos haciendo los hombres y mujeres del PSOE durante los 141 años de vida de nuestro partido”, ha afirmado Ruiz, que ha concluido que “hechos como este lo que hacen es reafirmarnos en nuestro compromiso con la ciudadanía”.

El secretario general del PSOE señala que ya ha hablado con la subdelegada del gobierno y formalizará una denuncia.

Las reacciones de los partidos no se están haciendo esperar por Twitter.

Ana Naranjo, de Adelante Andalucía, escribe: "Amenazas de este tipo no caben en un sistema democrático. El odio y la violencia son la base del fascismo. Me apena que tengamos que convivir con estos comportamientos en #CordobaEsp. Todo nuestro apoyo apoyo y solidaridad al @psoecordoba".

Por su parte, Eva Timoteo, delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, de Ciudadanos, publica: "Esto no es bueno, para nadie. Si avivamos el odio, prácticamente no nos quedará ya nada. Así, no".

Desde Podemos Córdoba escriben en Twitter: "Desde @PodemosCordoba queremos transmitir nuestro apoyo a los compañeros y compañeras socialistas.También transmitimos nuestra repulsa por estas actitudes de odio contra la sede del @psoecordoba. Exigimos responsabilidades a los causantes de este delito de odio".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha condenado el acto vandálico realizado en la sede del PSOE y ha indicado que este tipo de actitudes no tienen cabida en democracia. En este sentido, Albás ha apuntado que “entiendo el hartazgo que cunde en la ciudadanía respecto a cómo ha actuado el Gobierno de España para luchar contra esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, con sucesivas improvisaciones y ocurrencias, además de sin previsión alguna”. No obstante, ha insistido en que “nunca hay que hacer o alentar actos de este tipo, porque no es la manera de defender las ideas”.

A su juicio, "las ideas hay que defenderlas a través de los cauces democráticos, siempre con el respeto a las reglas por las que nos regimos en este país". Así, ha asegurado que manifestaciones de este tipo "no se pueden consentir cuando se trata de defender lo que cada uno piensa".