El PSOE avisa de que cambiar el nombre de las calles vulnera la Ley de Memoria Democrática

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha advertido al alcalde, José María Bellido, de que cambiar el nombre de las calles Foro Romano, avenida del Flamenco y plaza de los Derechos Humanos, denominadas anteriormente como José Cruz Conde, Conde de Vallellano y Cañero, "contraviene la Ley de Memoria Democrática". De esa forma, se ha referido esta mañana a la "providencia anunciada sobre el cambio de tres calles", que ha llamado la atención al PSOE, que, por ello, ha pedido al PP que "cumpla con el acuerdo plenario" y que sea consciente de la vulneración de ley en la que incurre.

El PSOE ha mostrado su desacuerdo con devolver al callejero un "mapa franquista" con el que "no nos sentimos cómodos". Ambrosio ha querido lanzar un mensaje de "tranquilad al movimiento memorialista", al que garantiza que "vamos a estar vigilantes y seremos inflexibles" para que "los planteamientos de la ley sean defendidos desde principio hasta final".



Minutos después, el alcalde garantizaba que "se va a cumplir la ley de memoria histórica". Además, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con el aval de la Junta, que ha dado el visto bueno a la decisión. Bellido ha explicado que aún no hay fecha para cambiar de nuevo el nombre de las calles cuya señalización quedó colocada al final del anterior mandato, ya que previamente la decisión debe adoptarla el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, que aún no se ha constituido.



Ambrosio, que ha reiterado su intención de hacer una "oposición de manera leal, rigurosa y constructiva" pero "vigilante", no ve novedades en el encuentro mantenido entre el alcalde y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esta semana en el Palacio de San Telmo, ya que los anuncios hechos sobre turismo de congresos, Rabanales 21 y logística, a su juicio, tienen "un elemento común", el trabajo "de los últimos años" para hacerlos realidad, es decir, que son "asuntos que habíamos tratado con el Gobierno de la Junta", tanto con Susana Díaz cuando lo presidía como con Moreno tras su nombramiento.



Ambrosio también se ha referido al documento de 23 medidas que quiere poner en marcha el nuevo gobierno local antes de sus cien días de mandato. A Ambrosio le resulta "llamativa", por ejemplo, la recuperación de la Fundación Agrópolis, "porque recuerda al chiringuito que el PP está empeñado en perseguir en el Gobierno de la Junta", por lo que avisa de que estarán "vigilantes" para ver cómo se produce. La creación de un consejo de participación social le suena al PSOE a "duplicidad", ya que hay "distintos órganos de participación que tienen un recorrido" y que "juegan un papel fundamental". A esto se suma que el carpetazo al tanatorio del cementerio de San Rafael es "un atentado, no solo contra la supervivencia de las empresas funerarias, sino contra la viabilidad de Cecosam".



En cuanto a la anunciada bajada de impuestos, el PSOE quiere saber en cuánto se va a traducir, cómo se va a realizar y a quién va dirigida porque teme que "a los que más lo necesitan no les va a llegar". Según Ambrosio, la mayor parte de las bonificaciones anunciadas, como la del 75% sobre el impuesto de tracción mecánica sobre vehículos, ya las contempla la ordenanza y asegura que estarán "vigilantes" a las del IBI, IAE e ICIO para que estén relacionadas con la generación de empleo.



Ambrosio considera una "falta de respeto" que el nuevo gobierno haya dicho que "no se ha hecho trabajo suficiente para que las ferias de las barriadas se puedan celebrar", cuando "estaba hecho hasta el guión de la velada de la Fuensanta". Para ella es una "falta a la verdad" que el alcalde diga que "no existían condiciones para abrir las piscinas de la calle Marbella y de la Fuensanta cuando "la tramitación se quedó establecida". La ex alcaldesa ha criticado la "falta de rigor" en la ayuda a domicilio por la alarma generada por la delegada de Servicios Sociales; y ha lamentado la "patada adelante" dada con la prórroga de la climatización de colegios cuando, según ha indicado, las obras de 17 estaban adjudicadas, o "la falta de consideración" con las manifestaciones realizadas en relación a la ronda del Marrubial, ya que, según ha incidido, hay proyecto de obra y presupuesto de Urbanismo para la expropiación de los terrenos, lo que permite su inicio.



Aunque asegura que mantiene su intención de "colaborar en proyectos que beneficien a la ciudad", avisa de que su grupo exigirá "responsabilidad y lealtad".