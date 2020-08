El PSOE asegura que el centro de emergencia habitacional está parado "por una decisión política"

El PSOE denuncia que el gobierno municipal tiene paralizada la obra del centro de emergencia habitacional por "una decisión política" y no por problemas técnicos del proyecto que, según los socialistas, podía haberse culminado ya. "Aquí no vale ni la excusa del coronavirus", ha afirmado la concejala Alicia Moya, quien ha defendido la necesidad de este recurso para familias con necesidad urgente de vivienda (el centro estará formado por 15 miniapartamentos) y ha exigido su culminación inmediata. "Para el equipo de gobierno estas personas con necesidades no son una prioridad", ha sostenido la edil socialista, que ha recordado además que el proyecto se licitó en enero del 2019 y en mayo de ese mismo año se iniciaron las obras.

El PSOE, que ha tenido acceso al expediente de este proyecto de la Delegación de Servicios Sociales, lamenta que las obras estén paralizadas desde septiembre del pasado año por deficiencias estructurales del edificio y defiende que la concejala responsable del área, Eva Timoteo (Cs), ha sido "imprecisa" y poco transparente al informar a la oposición sobre la marcha de este proyecto y que ha actuado con "dejadez". En este sentido, Moya ha asegurado que la delegada o bien no se ha leído los informes del expediente "o bien miente a la oposición deliberadamente", ya que, según ha expuesto, hay un informe técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fechado el 3 de marzo, que dice que era posible ampliar, como pedía la empresa adjudicataria, los plazos de ejecución de la obra por dos meses para subsanar las deficiencias técnicas, sin necesidad de ir a una nueva licitación que encarecería y alargaría, según los socialistas, el proyecto licitado por 800.000 euros. De hecho, eso es precisamente lo que temen los socialistas --y niegan desde Cs, que habla solo de un modificado de obra-- el hecho de que en junio se solicitará un acta de ejecución de obra, "un paso inicial para la liquidación del contrato con la constructora que nos llevaría a una nueva licitación".

"Pensamos que podía haberse ampliado el plazo y hacerse terminado las obras. No hacerlo es una decisión política que llevaría al Ayuntamiento a un sobrecoste de un proyecto de 800.000 euros y al retraso en esta infraestructura tan necesaria", ha concluido la edil.