El PSOE alerta de que el presupuesto municipal va "muy tarde y con el sello de Vox"

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Córdoba ha alertado este sábado de que la ciudad sigue sin presupuestos para el 2020, "un ejercicio del que ya se han consumido más de dos meses sin tener aprobado este documento que sienta las bases para el desarrollo de la ciudad", según señala la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, en un comunicado. “Son dos noticias muy malas en una, las cuentas municipales van muy tarde e irán con el sello de Vox”, ha subrayado la concejal.

Isabel Ambrosio ha criticado que, "como se ha venido advirtiendo desde este grupo municipal, el ritmo marcado por el equipo de Gobierno en su primer año de mandato impedirá a la ciudad tener unos presupuestos antes de la primavera, un retraso que tendrá consecuencias y afectará, entre otros aspectos, a la ejecución del mismo".

Para el grupo socialista, "esta tardanza supone que Córdoba ha perdido tiempo y oportunidades, día que pasemos sin presupuestos día que se deja de invertir, día que se deja sin dar respuesta a las necesidades de los cordobeses".

En esta línea, Ambrosio ha señalado que "desde el Gobierno se sigue hablando de ‘conversaciones fructíferas’ con su socio preferente, Vox, pero la realidad es que los presupuestos, cuyo anteproyecto presentaron el 31 de enero, siguen sin aprobarse y sin pasar por el Pleno que es donde tienen que conseguir el visto bueno definitivo".

La ausencia de presupuestos, según la portavoz socialista, "es una prueba de la falta de gestión de un gobierno que sigue haciendo aguas y demostrando que son dos gobiernos en uno y apoyado en un tercer socio que se está encargando de dejar su impronta en estas cuentas".

En este sentido, el PSOE ha mostrado su "preocupación por una de las prioridades que quiere exigir la ultra derecha al gobierno municipal para avanzar en las negociaciones, que es aumentar las externalización de servicios y decidir sobre tres millones de euros del presupuesto". Ambrosio ha denunciado que “la actitud negociadora con este partido político contrasta con la nula interlocución que ha mantenido con otros partidos con mucha más representación en el Consistorio”.

Las prioridades de Córdoba

La portavoz socialista ha señalado que con estas cuentas no se responde a las necesidades de Córdoba y de todos los vecinos, ni mucho menos a las cinco prioridades que había establecido el PSOE para estas cuentas: Incremento de la partida de Servicios Sociales; garantizar los servicios públicos de calidad; inversiones equilibradas en todos los barrios; estrategia de adaptación al cambio climático, y modelo económico basado en el empleo de calidad.

Según el PSOE, en el anteproyecto de presupuestos, "al que le falta incluir las peticiones de Vox, la partida de servicios sociales no crece en la línea que venía haciéndolo en años anteriores y se han inflado las subvenciones nominativas, las que se conceden a dedo. Además, no hay equilibrio en las inversiones en los diferentes barrios para conseguir un avance homogéneo de toda la ciudad, no existe una estrategia real y coordinada para adaptar la ciudad al cambio climático y no se garantiza el respeto a los servicios públicos de calidad".