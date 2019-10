El PSOE alerta de que PP y Cs quieren liquidar la Fundación Agrópolis

El PSOE ha alertado hoy de que PP y Cs tienen intención de "liquidar" la Fundación Agrópolis, algo que, según los socialistas, habrían confirmado de manera oficial, en la Comisión de Desarrollo Económico celebrada previa al Pleno, y de manera informal. Los socialistas han criticado, además, la ausencia de políticas ligadas al desarrollo económico y el empleo del gobierno municipal de PP y Cs, a los que acusa de desmantelar los planes del anterior equipo de gobierno en esta materia y de vivir de sus rentas. El concejal socialista Víctor Montoro ha lamentado la falta de interés en el desarrollo económico, que se ha evidenciado en la ausencia de retos de esta índole en las 23 medidas fijadas para los primeros 100 días del gobierno local.

En este sentido, el exgerente del Imdeco ha afirmado que el gobierno municipal no sólo no ha iniciado la recuperación de la Fundación Agrópolis, sino que "ha anunciado su intención de disolverla", algo que subsidiariamente pondría en peligro el futuro plan estratégico de la ciudad, que iba a hundir sus raíces en la recuperación de esta fundación. Cuando PP y Cs ofrecieron su balance de los primeros 100 días de gobierno explicaron su intención de redefinir la Fundación Agrópolis, pero no de disolverla.

Asimismo, ha criticado el nulo apoyo de PP y Cs al clúster halal, que se desarrolló en el mandato anterior con el apoyo de la Corporación local, y ha alertado de que aún no se ha nombrado a un CEO de la Concejalía de Innovación, tal y como prometían en esas 23 medidas. El concejal fue especialmente crítico con lo que entiende como falta de atención del gobierno municipal hacia Rabanales 21, "un equipamiento imprescindible para Córdoba", y animó al gobierno local a exigir a la Junta de Andalucía su compromiso con el parque tecnológico. "Rabanales 21 necesita un pulmón financiero para seguir creciendo", ha dicho Víctor Montoro.

Asimismo, los socialistas sugieren que el PP acuda al director gerente de la Agencia de Puertos de Andalucía, Rafael Merino, para que concrete el compromiso de la Administración andaluza con el sector logístico en Córdoba, frente al de Antequera. En último lugar, el PSOE mostró sus dudas sobre los fondos Edusi y sobre la Escuela de Hostelería.