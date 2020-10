El PSOE alerta de que la ejecución presupuestaria es la más baja de los últimos 8 años

El PSOE ha alertado hoy de que el gobierno local de Partido Popular y Ciudadanos tan sólo ha ejecutado el 42% del presupuesto de 2020 hasta el mes de septiembre, según el último dato que ha facilitado el Órgano de Planificación Económica Presupuestaria. Este dato supone "el nivel más bajo de ejecución de los últimos ocho años para el noveno mes del ejercicio", según los socialistas. El concejal del PSOE José Antonio Romero considera que esta cifra evidencia que “en la época más difícil que está viviendo Córdoba, por la crisis sanitaria, su gobierno local no sabe responder al reto ni está a la altura de las circunstancias”. Así, ha abundado que esta cifra es hasta nueve puntos inferior al porcentaje de ejecución presupuestaria en septiembre de 2016 y 2017, cuando la mitad del dinero ya estaba gastado para estas fechas.

“Cuando faltan tres meses para que termine el año, seis de cada diez euros de los que podía gestionar este Ayuntamiento para ayudar a los autónomos, a las familias más vulnerables o para acometer inversiones que movieran la economía de la ciudad están en el banco por la incapacidad del alcalde, José María Bellido, y de su batallón de cargos a dedo”, ha abundado el edil socialista. Otro dato que refleja la nefasta gestión de Bellido es que hay algo más de 40 millones de euros en Tesorería que al inicio del año, tal y como también han denunciado hoy desde Podemos. “El año en que nos ha azotado una pandemia no era el ideal para ahorrar 40 millones mientras hay autónomos, familias, pequeñas empresas que lo necesitan y es urgente favorecer la activación de empleo ejecutando el presupuesto”.

Sin embargo, al gobierno popular ya no les “sonroja presentar inversiones que no se verán realizadas hasta dentro de años y que el crédito para llevarlas a cabo se quede en la cuenta del banco del Ayuntamiento y pagando intereses por ello”, ha añadido. Es el caso de inversiones como el Parque de Levante, la reforma de la Ciudad de los Niños y Niñas o la reforma del Patriarca, que sigue sin licitarse “nueva promesa incumplida del propio alcalde”. Para el concejal del PSOE “a estas alturas ya no hacen falta repetir que la excusa de contratar a decenas de coordinadores para mejorar la gestión no se sostiene y que el alcalde mantiene su política de fotos y titulares vacíos para intentar tapar la nefasta gestión en el peor momento para los cordobeses y cordobesas”. “La desidia del gobierno de Bellido arrastra a la economía de la ciudad y de las familias, autónomos y pequeñas empresas que ven cómo no pueden salir adelante mientras que el dinero del Ayuntamiento, que es de todos los cordobeses que pagan impuestos, duerme el sueño de los justos en el banco”, ha concluido.