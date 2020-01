El PSOE advierte de que la situación laboral de Jordano sigue sin regularizarse

El grupo municipal socialista recuerda en una nota de prensa que Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aún no se ha pronunciado sobre la compatibilidad de la actividad privada del concejal del PP Bernardo Jordano, abogado, con su dedicación exclusiva como concejal de Inclusión, Accesibilidad y Recursos Humanos. Además, el PSOE advierte que el asunto no aparece en el orden del día para este jueves. El grupo socialista vuelve a recordar en su comunicado, que es en el Pleno donde se debe dictaminar sobre esta compatibilidad.

El concejal del PSOE José Antonio Romero ya advirtió la semana pasada en una rueda de prensa de la necesidad de regularizar la situación de Jordano. En esa comparecencia, Romero ya exigía al alcalde que aclarase la situación.

La respuesta del PP fue la de pedir "respeto" a los socialistas a las actividades que los ediles compatibilizan dentro de la legalidad, una nota de prensa donde acusaban al PSOE de "lanzar cortinas de humo para tratar de tapar que desde hoy caminan junto a partidos separatistas y herederos de la terrible historia de ETA".

Poco después, el propio concejal del PP Bernardo Jordano escribió "una carta abierta al público" para defender su situación laboral.

Petición oficial de información

Llegados a este punto, el grupo municipal socialista solicitó oficialmente información sobre sobre “si el señor Jordano ha llevado algún pleito desde el 15 de junio de 2019 hasta la actualidad y, si fuera así, que se detalle la materia de los mismos para ver si ha podido incurrir en alguna incompatibilidad”.

Según informa el PSOE, la respuesta del delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, cinco días después, ha sido que “el señor Jordano manifiesta que no ha ejercido dirección letrada en ningún procedimiento del que forme parte esta Corporación desde junio de 2019”.

Para los socialistas, con esa afirmación, Torrico "no responde a nuestra pregunta y que, además, mantiene la lógica y las recomendaciones del secretario del Ayuntamiento pues, tal y como recordó en su informe, en este tipo de procedimientos le está totalmente prohibido y vedado intervenir".

En este línea, desde el grupo municipal socialista insisten en que "seguirán demandando información sobre si Jordano ha actuado como letrado en este tiempo y, en caso afirmativo, en qué pleitos".

Informe del secretario del Pleno

El concejal del PSOE José Antonio Romero, ha recordado que "después de seis meses de la toma de posesión de esta Corporación y sin que se hubiera aprobado esta compatibilidad por el órgano competente, el Pleno Municipal, desde este grupo se pidió un informe sobre esta cuestión al secretario del Pleno para que se pronunciara sobre la posible incompatibilidad entre estas actividades".

En el citado informe, recuerda el PSOE, "se vuelve a insistir en que es en el Pleno donde se debe dictaminar sobre esta compatibilidad, algo que no ocurrirá tampoco en el que se reunirá el próximo jueves porque el equipo de Gobierno no ha incorporado, hasta el momento, este punto en el orden del día".

El secretario del Pleno apuntaba que -continúa recordando la nota de los socialistas-, al no haberse dictaminado aún esta cuestión, “habrá que estar al caso concreto y examinar el contenido de esta actividad profesional como abogado del señor Bernardo Jordano, siempre que, además, no dirija o represente a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación, no pudiendo ocasionar conflicto alguno con la que debe ser la dedicación principal, la corporativa, y ellos tanto en términos de horario, como el contenido de esa ocupación y el aspecto económico...”

En este sentido y “después de que el alcalde, José María Bellido, no haya reaccionado ante el informe del secretario se pidió esta información para contrastar si la actividad que como abogado sigue realizando el señor Jordano es compatible con su dedicación como miembro del equipo de Gobierno, por la que cobra el 100 % del sueldo del Ayuntamiento de Córdoba”, ha subrayado Romero.