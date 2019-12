El PSOE acusa a la Junta de "engañar" a los cordobeses por no explicitar en los presupuestos infraestructuras anunciadas

El diputado autonómico de PSOE-A por Córdoba en el Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha acusado hoy a la Junta de "engañar a los cordobeses" por no explicitar en los presupuestos andaluces para 2020 aprobados esta semana infraestructuras que el Gobierno regional anunció que sí estarían en las cuentas andaluzas.

Juan Pablo Durán ha explicado que el PP y CS no han aceptado ninguna de las enmiendas presentadas desde el grupo socialista a estos presupuestos que pedían que infraestructuras como la estación depuradora de Pozoblanco o los centros de salud de Alcolea, El Higuerón y Villanueva de Córdoba aparecieran expresamente en los presupuestos, y no dentro de grandes partidas de cada Consejería, que no detallan a qué infraestructuras concretas hacen referencia.

"Ninguna de estas infraestructuras y otrs, y ninguna carretera de la provincia, aparece en los presupuestos con nombre y apellidos, a pesar de que desde el Gobierno de la Junta se afirmó que sí aparecerían", ha afirmado Juan Pablo Durán.

El diputado del PSOE-A ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha realizado un balance del último año de Gobierno de la Junta, "del Gobierno del cambiazo" -en alusión al Gobierno de cambio al que se refieren siempre desde el PP y CS-, que está colocando a la sanidad, educación, dependencia y servicios sociales "en una situación preocupante, y con las puertas abiertas al negocio privado".