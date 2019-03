El PSOE-A lamenta la igualdad 'low cost' de Moreno y Marín

La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, ha lamentado este domingo la igualdad 'low cost' del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, a quienes ha preguntado si secundarán la huelga feminista del próximo 8 de marco.

En declaraciones a periodistas en Córdoba capital, Pérez ha afeado que el "bipartito" de PP y Cs "no trabaja por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres" dado que plantean "una igualdad de bajo coste" que "se puede producir o no dependiendo si hay o no presupuesto".

Al hilo, ha manifestado que "teme" que dicho presupuesto sea "a costa de la mujeres" a la par que ha lamentado que detrás de sus medidas hay "un partido machista como Vox que marca la agenda oculta de este Gobierno por mucho que quieran ocultar".

En este sentido, la socialista ha preguntado a Moreno y Marín "qué van a hacer el 8M" cuestionándose si el presidente de la Junta "va a salir a las concentraciones y si va a hacer huelga feminista como Susana Díaz hizo cuando era presidenta".

Asimismo, se ha referido al también líder de Cs de Andalucía para pedirle que "rompa el cordón umbilical con Vox" para que "rechace a ese grupo y que haga como el Gobierno central de Pedro Sánchez", enumerando medidas como la "recuperación de las cotizaciones a las cuidadoras de la dependencia o la ampliación del permiso de paternidad". "Eso así es un gobierno amigo de las mujeres y comprometido por la igualdad", añade.

Por ello, Pérez ha dicho que el 8M será una jornada "muy importante" porque los andaluces están "en un momento de preocupación por una posible involución". Así, ha criticado que el PP y Cs "están diciendo que no va a dar ni un paso atrás pero no da ni un solo paso hacia delante".

A su juicio, "medidas como renunciar a los 600.000 puestos de trabajo, amenazar con quitar las bonificaciones universitarias o bajar los impuestos que se traduce en reducir las políticas sociales condenan a las mujeres". "Si paran el 8M sería una buena noticia para Andalucía porque sería un día en el que no trabajarían contra las mujeres", señala.

Sobre las actuaciones del nuevo Ejecutivo andaluz, la socialista ha reprochado la falta de "medidas nuevas" así como de la puesta en marcha de otras que "había que poner sí o sí", ejemplificando el caso del Consejo Andaluz Lgtbi, que es "herencia socialista".

Por otro lado, Pérez ha preguntado al Gobierno andaluz "qué va a hacer" si el autobús de Hazte Oír pisa Andalucía para "romper con Vox y parar a la extrema derecha que quiere acabar con los derechos de las mujeres". En definitiva, ha hecho un llamamiento a los andaluces a movilizarse el 8M para que el Gobierno andaluz sepa que "la calle quiere igualdad, feminismo y tiempo de mujeres".