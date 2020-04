Una psicóloga cordobesa gana la batalla al coronavirus y se hace voluntaria de Cruz Roja

Marta L. R. recibió el alta médica hace dos días y ya está trabajando para ayudar a otras personas. De momento, aunque es inmune al coronavirus no puede salir de casa porque, según le han dicho, es posible que la carga vírica aún esté activa durante diez o quince días más, por lo que si sale ahora podría contagiar a otras personas.

Habitualmente, vive en Madrid pero decidió instalarse en casa de sus padres para pasar la cuarentena viendo el estado de saturación del sistema sanitario madrileño. Lo que no sabía es que su padre, médico en Córdoba, acabaría contrayendo la enfermedad y contagiándola a su madre y a ella, por lo que los tres han tenido que estar aislados en casa desde que empezaron a mostrar síntomas, uno detrás de otro. "No tomamos precauciones como mantener la distancia de un metro en casa o cosas así porque cuando empezó mi padre con la tos no pensamos que fuera eso hasta que empezó la fiebre, pero estaba claro que su uno lo pasaba lo pasaríamos los tres". Su padre ya está recuperado, ella también, pero su madre aún está en periodo de recuperación, según relata. Afortunadamente, ninguno ha requerido hospitalización.

"En realidad, estamos registrados como sospechosos de sufrir coronavirus porque no nos han hecho los tests, pero los síntomas eran claros". Su caso y el del resto de su familia de no aparecerá de momento en las estadísticas entre el número de curados del civid-19 aunque lo sea. Según su relato, los tres han mostrado "fiebre alta, tos seca, dificultad para respirar y cansancio, un cansancio horrible que ha sido lo peor porque no tenía apetito, ni ganas de hablar con familiares o con mi pareja, que está en Madrid ni podía tirar de mi cuerpo". Durante el tiempo que han permanecido aislados, han tenido seguimiento telefónico del centro de salud que les corresponde.

Psicóloga clínica en Madrid, desde hace unos días ha recuperado la actividad con sus pacientes vía online, al tiempo que se ha ofrecido para colaborar como voluntaria con Cruz Roja Córdoba, algo que no había hecho hasta ahora. "He colaborado desde hace una semana con una asociación de Madrid en ventilación emocional de personal sanitario, una terapia que ofrece a los profesionales que están soportando la mayor carga de estrés en este momento tener un espacio para hablar de la situación desde un punto de vista emocional", comenta, "están sufriendo mucho y necesitan una atención psicológica para gestionar lo que están viviendo".

Según Marta, también es fundamental en este momento "atender a los familiares de las personas enfermas que necesitan ayuda psicológica y a los pacientes hospitalizados que están sufriendo el coronavirus". Una de sus preocupaciones como profesional es "qué va a pasar con la gente que está sufriendo pérdidas de familiares y no están teniendo la oportunidad de despedirse con los suyos ni expresar ese sufrimiento en compañía de una forma afectiva porque es un ritual necesario", comenta.

En su opinión, la experiencia de la pandemia global y el confinamiento va a suponer un antes y un después para todo el mundo. "No necesariamente tendrá que ser negativo, todo va a depender de cómo lo gestionemos, pero va a cambiar inevitablemente nuestra forma de interactuar unos con otros, la distancia social al menos durante un tiempo después de que acabe el confinamiento y nos obligará a repensar cómo es la relación que mantenemos con los mayores".