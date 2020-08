Los proyectos de grandes hoteles en Córdoba siguen pese a la crisis provocada por el coronavirus

La más de una docena de proyectos de hoteles de cuatro y cinco estrellas que hay previstos en Córdoba, a la que proporcionarán más de 650 habitaciones y 1.300 plazas en los próximos años, siguen adelante pese a la crisis provocada por el coronavirus y a la escasa afluencia de turistas de junio y julio. La Gerencia de Urbanismo no ha recibido comunicación de ninguna empresa avisando de que descarta el proyecto, según asegura el presidente del organismo municipal, Salvador Fuentes, que indica que «son proyectos como mínimo a dos años y esta es una crisis que no es como la del 2008». «Con las perspectivas turísticas que tiene Córdoba, esos proyectos no se desvanecen», señala, «y nadie va a pensar que esta crisis dure más de un año». Fuentes piensa que «Córdoba está bien situada, tiene seguridad jurídica y eso ayuda a no espantar al sector».

Fuentes tiene conocimiento de que continúa adelante el hotel de cuatro estrellas del Grupo Hoteles Center al que le dio licencia en julio, el Mezquita Center, que se ubicará en el bulevar de Hernán Ruiz. Según fuentes conocedoras del proyecto, la idea es que las obras empiecen en septiembre. También afirma que sigue adelante otro hotel que posee permiso de obra desde febrero y que se construirá en Noreña, que también será de cuatro estrellas y está promovido por Alquirosán, con la que este periódico ha intentando contactar sin éxito. Aunque está en fase embrionaria y no ha pedido licencia aún, tiene constancia del hotel que planifica la socimi Millenium, con la que también ha intentado contactar este periódico sin resultado, que ha adquirido varios inmuebles de la calle Cabezas y Caldereros para levantar un hotel de cuatro o cinco estrellas.

A la espera de acontecimientos

Uno de los proyectos que continúa pero que se ha frenado con el covid es el hotel de cinco estrellas de la calleja de las Flores y calle Encarnación, promovido por Lisong Investments, que tiene licencia desde hace más de un año. Tras realizar las catas arqueológicas y obras para sanear los muros y eliminar humedades en los inmuebles que ocuparán, la empresa ha decidido parar el concurso para encontrar constructora y esperar a iniciar la remodelación cuando se vaya normalizando todo. El socio fundador de Zizai Hoteles, Juan Ceña, destaca «el desastre» que está suponiendo el covid para el sector y para el empleo, y estima que «llevará tiempo volver a nivel del 2019». En cuanto a los proyectos, piensa que reina la «prudencia» y vaticina aplazamientos y cancelaciones.

En obras en plena pandemia

Uno de los hoteles que no se ha frenado con la pandemia es el cuatro estrellas de la avenida de América promovido por Becap HF Gestión Hotelera, en obras desde el mes pasado. Sus promotores indican que, al tener un plazo de ejecución de un año, confían en que cuando esté terminado «la situación haya mejorado». La empresa está convencida de que Córdoba, «ciudad muy demandada», cuando se calme la pandemia, volverá a recibir visitantes.

Uno de los proyectos que sigue pero que va más despacio es el cuatro estrellas del convento de Santa Isabel, con licencia desde noviembre del 2019. La obra se encuentra en licitación pero, según las fuentes consultadas, no hay fecha de inicio. Su impulsora, H10 Hotels, mantiene el interés por el antiguo edificio de El Corte Inglés de Jesús y María para convertirlo en un hotel, para lo que aguarda una modificación del PGOU.

Otras iniciativas en distintas fases

Adelante sigue el cuatro estrellas de la calle San Pablo, que promueve Previsión Sanitaria Nacional, que ultima los trámites de la licencia y espera iniciar las obras en el 2021. Otro proyecto que prosigue, aunque está en los trámites urbanísticos previos al permiso de obras, es el cuatro estrellas del aparcamiento de Bodegas Campos, impulsado por Puerta Nueva de la Rivera, que está en fase de estudio de detalle. Hay otros dos proyectos en los que todo indica que continúan y que el mes pasado dieron pasos, los cuatro estrellas de Prasa en el bulevar de Gran Capitán y de Bailío SL en Carbonell y Morand 24, para los que se tramitan modificaciones del plan del casco histórico.

El cuatro estrellas del palacete de El Brillante es uno de los hoteles que, según las fuentes consultadas, no se descartan pero que están aparcados, al igual que el que ocupa las casas número 4, 6 y 8 de la calle Cabezas, cuyo licencia solicitó Argeno Asesores.

En 'stand by' a la espera del juzgado

El hotel de cinco estrellas del Palacete de los Burgos, promovido por Mercer, está en ‘stand by’ a la espera de pronunciamiento judicial, ya que, según explica su propietario, Pedro Molina, recurrió ante el Contencioso-Administrativo la denegación de la licencia que tuvo lugar en otoño de hace un año. Por el momento no tiene otros planes más allá de esperar el fallo judicial a pesar de que su deseo sigue siendo ejecutar el proyecto. «No es por la crisis, ni por falta de ganas, ni de financiación, sino porque no tiene el visto bueno de la administración», lamenta Molina, que reconoce también la dura situación que atraviesa el sector hotelero debido a la crisis por el coronavirus.