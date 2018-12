El proyecto de la playa sigue en stand by un año después de su presentación

El proyecto de playa continúa en stand by un año después de su presentación en Urbanismo. Sus promotores afirman que aún están a la espera de que el organismo municipal les diga si es viable o no y que no abandonan la idea de lograr una lámina de agua al otro lado de la autovía, en el plan especial del Arenal de la Fuensanta, en la zona en la que se habilitan los aparcamientos de feria, espacio que se verá afectado por la innovación de PGOU recién iniciada. Por su parte, Urbanismo asegura que, tras la reunión inicial, no han recibido ninguna petición al respecto.

La idea de que Córdoba tenga playa se ha planteado alguna vez en mandatos anteriores, aunque la zona propuesta era Miraflores. Sin embargo, en el verano del 2017 surgió una nueva propuesta adelantada por este periódico. Se da la circunstancia de que fue una de las ideas resultantes del Foro 75 Ideas para Córdoba, organizado por este periódico en el 2016 con motivo de su 75 aniversario. Sin embargo, no fue hasta finales de noviembre del 2017 cuando los promotores de la iniciativa la presentaron formalmente en una reunión en el organismo municipal, que, según las fuentes consultadas, se comprometió a estudiarla y dar una respuesta --en dos meses-- que aún esperan.

El presidente de Urbanismo, Pedro García, asegura que no hay «nada» sobre el proyecto. Es más, fuentes de Urbanismo explican que en el registro de entrada no hay constancia de ninguna solicitud al respecto, aunque reconocen que hubo una reunión en la que representantes de los promotores expusieron su propuesta. Allí se abordaron temas como la compatibilidad de los usos y la edificación propuesta en ese suelo, que es no urbanizable; la inundabilidad; y la forma de obtener el agua, «en los que quedaron en que iban a avanzar», indican estas fuentes. Por su parte, los promotores de la iniciativa insisten en que en ningún momento han abandonado la misma, que sigue adelante y que continúan a la espera de que el organismo municipal les diga si el proyecto de instalar una lámina de agua equivalente a seis campos de fútbol con equipamientos complementarios es viable o no. Crystal Lagoons es la compañía que tiene patentado el sistema de construcción de esta playa, que ya ha instalado en 300 ciudades de todo el mundo.

Los promotores de la playa urbana siguen considerando que es «perfectamente viable», ya que los terrenos donde está prevista forman parte de un sistema general, por lo que, aunque ahora sean privados, están destinados a ser públicos en el momento en el que el Ayuntamiento decida adquirirlos por expropiación. Entonces, Urbanismo podría ofrecer las parcelas afectadas mediante concesión. La zona en la que está planteada esta playa es la que ocuparía la feria si se traslada al otro lado de la autovía, tal y como está previsto en el plan especial que hay vigente desde el 2006, que va a cambiar, ya que Urbanismo ha aprobado este mes la formulación de una innovación de PGOU para que la feria se quede definitivamente en el sitio en el que está. La innovación, a priori, no perjudica al proyecto, aunque hay que esperar a ver cómo se concreta.

Un hándicap para esta playa es la inundabilidad de los terrenos, tal y como dejó patente el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Ramón Guinea, en el foro de revisión de ideas organizado por este periódico hace justo un año. En aquel foro, el presidente de Urbanismo dijo que no veía mal el proyecto siempre que sea medioambientalmente sostenible y que urbanísticamente cumpla con lo planificado. El delegado de Medio Ambiente, Francisco Algar, tampoco percibía afecciones de relevancia. Los promotores indican que las limitaciones no son las mismas para uso terciario que para residencial, por lo que, aunque necesitaría el visto bueno de la CHG, y alguna actuación, siguen considerándola posible.