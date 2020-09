Los propietarios de los patios, ilusionados ante esta nueva etapa

Los propietarios de los patios son los máximos responsables del mantenimiento del esplendor de los patios y su mantenimiento durante todo el año. Así, Rafael Córdoba, desde su mágico rincón en la Calle Postrera 28, ya ha recibido más de 26 premios a lo largo de los años por su dedicación.

Como él, muchos de los propietarios ya han comenzado a adquirir flores para el nuevo certamen sin «ni siquiera saber qué va a pasar». Tienen ilusión y quieren que todo salga bien, pero son conscientes de la dificultad que implica organizar todo en unas fechas «tan próximas» y con poca información.

A pesar de las numerosas dificultades que han enfrentado durante estos meses atrás, no han cesado en sus labores diarias de replantación, abono, limpieza, fumigación, pintura, entre otras muchas tareas, que normalmente se sostenían gracias a una ayuda del Ayuntamiento de Córdoba y que esperan «no perder».

Los patios han acogido anualmente casi a 1.000.000 de visitantes que esperan que, en algún momento, vuelvan a confiar en la ciudad. Aunque es conocedor de la grave situación que atraviesa el país por el covid-19, Córdoba cree que apostar por esta cultura, de forma comedida y segura, es apostar también por la vida de los barrios, por los negocios locales y, en definitiva, por la ciudad.

A ellos no les importa empezar de cero si eso va a implicar que vuelva el público a los patios, pero reclaman «más atención institucional para que no muera un pilar fundamental de la esencia de Córdoba». Además, explican, la supervivencia de los patios durante este año no habría sido posible si no fuera gracias a la red de colaboración que se ha establecido entre propietarios, viveros y negocios de la zona, que se han arropado para sobrellevar la situación.

Por último, Rafael Córdoba es consciente de que este nuevo certamen introducirá novedades en su desarrollo y comenta que las principales diferencias estarán relacionadas con la seguridad, la higiene y el aforo, aunque esperan no encontrar ningún problema al respecto. Relacionado con las novedades vegetales, saben que tendrán que adaptarse y están abiertos a nuevas flores para decorarlos. Este año cree que podrán seguir apostando por las gitanillas e introducirán lantana, príncipes o peonías. También esperan un aumento del turismo nacional para el puente del Pilar.