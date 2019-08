Los promotores de la Torre del Agua estudian cómo reanudar las obras

Las obras de la Torre del Agua, el edificio de viviendas más alto de la ciudad, continúan paradas y sin una fecha clara de reinicio. Los promotores de esta iniciativa estudian cómo reanudar las obras que dejó paralizadas hace un par de semanas la constructora Teginser. Representantes de Cooviur Desarrollos, la gestora de esta promoción impulsada en régimen de cooperativa, se reunieron ayer con los cooperativistas, es decir, los que han comprado las 38 viviendas que conforman el bloque de 14 plantas y que serán los futuros moradores de las mismas. En la asamblea, la gestora planteó a los propietarios de estas viviendas las distintas alternativas que hay para retomar los trabajos. Fuentes de Cooviur señalaron que aún no hay una decisión tomada, ya que hay distintas variables a tener en cuenta. Aún así, estas fuentes garantizaron que «la Torre del Agua se acabará en el plazo de tiempo más breve posible».

Una de las opciones que se barajaban hace dos semanas era que otra empresa se hiciera cargo de lo que queda de obra, entre un 15% y un 20%, pero, por las conclusiones que trascendieron de la reunión de ayer, aún no está claro que ese sea el camino que se vaya a elegir.

La Torre del Agua no es la única obra parada en Córdoba en la que trabajaba Teginser. En el plan parcial O7 (zona de ampliación del Zoco) hay otro bloque de 123 viviendas en construcción, Las Terrazas de Poniente, promovido por Metrovacesa, que está a la espera de solución. Metrovacesa lleva semanas realizando gestiones con otras empresas para que una de ellas se encargue de continuar con las obras, que, según las fuentes consultadas, quedaron paradas sin que los propios trabajadores recibieran comunicación oficial. La única explicación que ha dado el grupo Perteo, al que pertenece Teginser, hasta ahora es que el accionista mayoritario estudia la viabilidad de la empresa. Hace un par de semanas los proveedores empezaron a recibir pagarés devueltos. Córdoba no es la única ciudad con obras paradas. Un afectado por la paralización de la promoción El Olivar de El Bercial, en Getafe (Madrid), ha denunciado a este periódico que, aunque posee licencia de primera ocupación, la constructora no firma el acta de fin de obra.

El residencial de la Torre del Agua cuenta con otros dos bloques, uno acabado y con licencia, el Claro del Agua (41 pisos), y otro, el Azud (otros 41), terminado y a la espera del permiso de ocupación. En agosto hay prevista una asamblea en relación al Azud para ver cómo le afecta la situación de Teginser.