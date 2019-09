El promotor del hotel de cinco estrellas recurrirá la denegación de licencia

El promotor del hotel de cinco estrellas que iba a resultar de la rehabilitación del Palacete de los Burgos ha asegurado a este periódico que recurrirá la denegación de la licencia de obra que se producirá mañana en la comisión municipal de la Gerencia de Urbanismo. El propietario de Mercer Hoteles, Pedro Molina, ha expresado su “desánimo” y “decepción” por el desenlace de una iniciativa para la que lleva cuatro años esperando permiso de obra. A pesar de que tiene pendiente una reunión con el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), prevista para la semana que viene, asegura que no modificará "ni un milímetro" del proyecto, que, por otro lado, ve difícil ejecutar en estas circunstancias.

“No me apetece”, asegura Molina, que asevera que “no perderé un minuto más” con el proyecto, “ya me da igual hacerlo que no hacerlo”, por lo que “si se cae, que se caiga” -en referencia al histórico edificio-. Este no es el único proyecto hotelero que tiene en Córdoba, ya que Molina está a la espera de otro permiso más para unos apartamentos turísticos, que también está bloqueado desde hace un año.

Molina explica que el último escrito que recibió de Urbanismo es del 26 de junio, relativo al trámite de audiencia, al que no contestó “porque había hablado con el equipo de gobierno nuevo del Ayuntamiento y pensé que procedía del gobierno anterior”, al que, a pesar de que la denegación viene ahora, sigue responsabilizando de que no prospere el establecimiento de cinco estrellas. Antes de las elecciones, cuando Mercer denunció el bloqueo que experimentaba la iniciativa, y tras una reunión en la que Urbanismo expuso su inviabilidad, Molina ya anunció que renunciaba a ejecutar el hotel, aunque tenía esperanzas en que, con las elecciones y un cambio del gobierno local, el proyecto recibiera un impulso.

Molina insiste en que había una ficha de catálogo aprobada y un anteproyecto basado en la misma que recibió el visto bueno del Pleno y que ya redujo el número de habitaciones de 18 a 12. Además, señala que ha ido realizando cada uno de los pasos que le han solicitado los técnicos de Urbanismo. Es más, afirma que estudiará "denunciar por prevaricación" a los dos técnicos que han trabajado en el proyecto y que le han dado instrucciones, así como a los anteriores responsables de Urbanismo.