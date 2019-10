Los productores cordobeses, preocupados e indignados ante los aranceles de EEUU

Las reacciones de los productores cordobeses a la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de incrementar los aranceles un 25% a productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa y el jamón no se han hecho esperar. Los representantes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas, pero también la Diputación de Córdoba, han reaccionado mostrando su malestar por lo que consideran una "humillación" al sector agrario cordobés y español.

Cooperativas Agroalimentarias: "Es una humillación absoluta"

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, señala que “no esperábamos la entrada de productos agrarios” en la subida de los aranceles. “La repercusión en Córdoba es muy importante, no solo por el impacto en las exportaciones, sino también por el efecto que puede provocar que 120.000 toneladas que se venden desde España a EEUU se quede en el resto del mercado”, indica Sánchez de Puerta. “Es una humillación absoluta al aceite y la aceituna de mesa de España y una discriminación respecto a otros países como Grecia o Italia, que no se ven afectados”, añade. En este sentido, estima que Trump “está entrando en la política interior de la UE” y desde la UE “no se ve que haya un mercado único”.

Para UPA son un "mazazo importante"

Para el secretario provincial de UPA, Miguel Cobos, los aranceles impuestos por la administración Trump son “una contrariedad” y suponen “un mazazo importante” para el sector en Córdoba, que exporta anualmente 25.000 toneladas de aceite, una cuarta parte de las ventas de aceite andaluz a Estados Unidos, además de las ventas en aceituna de mesa negra y verde. De esta situación, según Cobos, se van a beneficiar países de la Unión Europea. Estos aranceles encarecerán un 25% las exportaciones de estos productos a Estados Unidos, aunque España seguirá exportando aceite, pero “otros se llevarán el valor añadido”, en referencia a que a países de la Unión Europea, como Italia, el principal comprador de aceite español, no se le impondrá aranceles. Para Cobos también saldrán beneficiados de esta situación Grecia y países fuera de la Unión Europea, como Turquía, Túnez, Argelia o Marruecos. El secretario de UPA manifestó que “en muchas ocasiones, cuando hay guerras comerciales, paga la agricultura andaluza y cordobesa sin tener nada que ver en esta guerra”. Cobos mantiene la esperanza de que esta acción “no se consume” tras la negociación que el día 14 de octubre mantendrán la Unión Europea y Estados Unidos y lograr un posible acuerdo.

COAG hace una valoración "negativa"

Carmen Quintero, secretaria general de COAG Andalucía, realiza una valoración “negativa” de a imposición de aranceles al aceite de oliva y a la aceituna de mesa. La noticia coge a los olivareros precisamente cuando se encuentran preparando una manifestación para el próximo día 10 de octubre en la que exigirán que “se blinde” el sector ante la llegada de aceite no producido en España y que se está etiquetando como español. Para Quintero, España “no está en igualdad de condiciones ni ante Estados Unidos ni ante países extracomunitarios”. Esta situación obligaría, según la secretaria de COAG, a buscar nuevos clientes, ante lo que define como una “ruptura de relaciones comerciales”. Al igual que Cobos, para Carmen Quintero la imposición de aranceles supone “un mazazo para la economía” tanto para el sector primario como para la transformación y comercialización. Quintero se queja de que “no se está en igualdad de condiciones”, ya que Europa no está imponiendo aranceles para blindar un sector que se encuentra en riesgo, no activando medidas existentes como el almacenamiento privado del aceite de oliva.

Asaja y la Cámara de Comercio piden prudencia

Para el presidente de Asaja Córdoba y de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, la imposición de aranceles a cerca de 1.500 productos fabricados en la Unión Europea por parte de la Administración presidida de Donald Trump tienen como objetivo de debilitar a Europa, aunque el dirigente agrario espera que con el tiempo se equilibrarán las medidas originadas por el pulso entre dos compañías aéreas, Boeing y Airbus (en el que participa España). Pero hasta que llegue este equilibrio, Fernández de Mesa piensa que se hará “un daño importante en momentos difíciles”, con problemas de sequía, precios y mercados. Asimismo alerta sobre los intereses de los lobbies de la industria aceitera californiana a las que ayuda Trump, además de un componente electoral próximo. Fernández de Mesa pide “mucha reserva” ante la situación hasta que se resuelva la pugna entre Boeing y Airbus, y abrirse a otros países fuera de la Unión Europea, intentando que consuman aceite o más aceite de oliva, operación que considera “trabajosa” al estar el aceite de oliva vinculado a una cultura gastronómica. Por último, el presidente de Asaja de Córdoba valora la situación de “intranquilidad” y esperar que “se resuelva la situación poco a poco”, confiando en la preocupación del Gobierno ante esta situación.

La Diputación de Córdoba pide la defensa de estos productos

Por otra parte, la delegada de Empleo de la Diputación, Dolores Amo, ha manifestado que la noticia de la creación de aranceles por parte de Trump “nos entristecía”. Esta imposición afecta a productos cordobeses, como el aceite de oliva y los productos ibéricos, entre otros. Para Amo se trata de una “noticia desagradable”, adelantando que desde las distintas administraciones e instituciones hay que “ponerles freno” y “defender” estos productos, a los que califica de fundamentales para el desarrollo de la provincia.