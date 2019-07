La prioridad del Ayuntamiento es dar más actividad al parque logístico

El alcalde, José María Bellido, considera prioritario "aprovechar lo que tenemos" y dar más utilidad al parque logístico que la Junta tiene en la carretera de Palma. Así lo ha manifestado tras la reunión mantenida hoy con el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo.

De sus declaraciones se desprende que el nuevo equipo de gobierno no tiene intención de continuar con la propuesta que realizó el anterior gobierno municipal de PSOE e IU de poner en marcha una nueva área logística junto al El Higuerón, respecto a la que la entonces alcaldesa, Isabel Ambrosio, llegó a pedir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que declarara los terrenos de utilidad pública. "La anterior propuesta se quedó en eso, en una propuesta, ya que no hay ningún expediente tramitado ni en el Ayuntamiento ni en la Junta", ha señalado Bellido, que asegura que sí hay una demanda de suelo en el parque logístico y un problema, ya que las parcelas no se pueden vender, sino solo alquilar.

El director de la Agencia de Puertos de Andalucía, Rafael Merino, ya expuso esa situación hace un par de meses y demandó soluciones ya que hay una empresa interesada en comprar, que no puede hacerlo. En este sentido, Bellido garantiza que "vamos a trabajar en este tema porque en otras ciudades andaluzas no pasa esto y sí se pueden vender esos suelos". Por ello, el Ayuntamiento va a estudiar si hay que realizar alguna modificación urbanística o "si es cuestión del PGOU o de la normativa para facilitar la venta".

En cualquier caso, ha dejado claro que "lo primero es aprovechar lo que tenemos", el parque logístico, y ver qué pasos dar. Respecto a otro polígono, el de la Rinconada, descartado por el anterior Gobierno de la Junta, esta administración y el Ayuntamiento aún deben abordarlo.

En la reunión, Repullo y Bellido hablaron también de la ronda Norte, de las actuaciones pendientes en Reina Sofía y de la segunda fase del Palacio de Congresos.

La intención de las dos administraciones es, según Bellido, que "cuanto antes salga esa licencia, porque el objetivo es que Córdoba sea capital de congresos".