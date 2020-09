Primeras protestas en los colegios: los alumnos del Aljoxaní y del Joaquín Tena Artigas no irán a clase

El AMPA Rosalía de Castro del colegio Joaquín Tena Artigas de Alcolea y el AMPA La Amistad del colegio Aljoxaní de Fátima han manifestado su intención de no llevar mañana 10 de septiembre a sus hijos al primer día de colegio.

Desde el AMPA Rosalía de Castro denuncian "el incumplimiento de la orden que regula la ratio en los centros de infantil y primaria" ya que en su centro tiene dos aulas para tercero de primaria, una de ellas con 27 alumnos. Este grupo cuenta con alumnado de necesidades específicas educativas, según ha explicado el AMPA. "En la actual situación que nos encontramos, y atendiendo al protocolo covid-19, los centros educativos pedimos a la Consejería de Educación que solucionen nuestra situación y proporcione a la Comunidad Educativa, recursos necesarios para posibilitar la normativa referente al distanciamiento social", reivindican.

Asimismo, desde el AMPA La Amistad aseguran que no llevaran a sus hijos al colegio por "el incumplimiento de las medidas de seguridad". Manifiestan que "durante la mañana del miércoles, a menos de 24 horas del inicio del curso escolar, la AMPA del centro ha sido informada de que las obras de acondicionamiento no están finalizadas. Esto conlleva que sólo hay disponibles tres aseos para 265 alumnos". Además, la presidenta del AMPA, Silvia Pascual, ha solicitado al servicio de Inspección de la delegación de Educación un escrito en el que aseguren que están cumpliendo desde la Administración con todas las medidas de seguridad.

Ante la negativa de este servicio, explican en una nota, la AMPA entiende que," con menos de la mitad de los baños del centro disponibles sin la equipación y medios anticovid necesarios, no se cumple con el Protocolo Covid del centro. Un protocolo que contempla el lavado y desinfección de manos del alumnado durante su estancia en el centro escolar. Tampoco se garantiza la presencialidad de todo el alumnado ya que los de Primaria no podrán ir al centro hasta el viernes y los de Infantil no lo harían el viernes". Por último, el AMPA solicita "medidas urgentes que pongan remedio a la situación. Medidas que den seguridad a las familias y que garantice un inicio del curso escolar con seguridad. Por lo que entendemos la decisión muchos padres y madres de no llevar a sus hijos e hijas al colegio esta semana".

Carolada en Priego

El AMPA Haza Luna del CEIP Cristóbal Luque Onieva de Priego ha convocado para este jueves una cacerolada en el acceso al centro educativo, como medida de protesta ante el incumplimiento de las demandas planteadas para el inicio del curso escolar.

Así, el AMPA propone que mañana ninguno de los alumnos y alumnas entre en el colegio y, en su lugar, las madres y padres se acerquen al centro educativo "para hacer todo el ruido posible con una cacerolada que se oiga donde corresponda". Esta iniciativa la quieren repetir todos los días hasta ver cumplidas unas demandas que, como concluye el comunicado, "nos parecen no solo posibles y razonables, sino imprescindibles para un curso escolar presencial y seguro".