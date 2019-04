El presidente de los taxistas andaluces agradece el apoyo de IU al sector

El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), el cordobés Miguel Ruano, ha agradecido este miércoles el apoyo al sector que ha venido demostrando IU en Andalucía, en especial a través de su coordinador general, Antonio Maíllo, a la vez que ha señalado que los taxistas tienen "claro" a qué partidos "no van a votar" en las próximas elecciones generales.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Ruano ha explicado que "la situación que hay ahora mismo en el sector del taxi, a nivel nacional, andaluz y cordobés, es de preocupación", para los propios taxistas, y "es una situación que han provocado dos partidos políticos, desde el año 2009 hasta ahora, uno que generó la situación actual y otro que miró para otro lado en momentos muy importantes de la historia" para el sector del taxi.

En consecuencia, según ha subrayado Ruano, "el sector del taxi sabe quién está de su lado y sabe también quién es el causante de esta situación", de modo que "sabe a quienes no va a votar, y puede ser que tenga dudas de a quién sí va a votar", pero escuchará las propuestas de todos los partidos, aunque sabiendo de antemano los que han apoyado al sector y los que le han perjudicado, hasta ahora, no queriendo precisar el presidente de la FAAT cuáles son los partidos a los que no votarán los taxistas, pues, según ha dicho Ruano, él no está en campaña.

En cualquier caso, el también presidente de los taxistas cordobeses, que se ha reunido este miércoles con el candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba y actual primer teniente de alcalde del Consistorio cordobés, Pedro García, ha señalado que "en IU han sido claramente meridianos" en su respaldo al sector del taxi, "no solo ahora, sino también en las pasadas elecciones autonómicas, y por medio de su coordinador, Antonio Maíllo, que ha participado activamente con el sector del taxi" en la defensa de sus "reivindicaciones".