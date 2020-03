Presentan en Córdoba el primer Plan de Igualdad de la Guardia Civil

La comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha presentado esta semana durante la jornada La conciliación necesaria. La vida en el centro de las políticas, organizada por la Delegación de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y desarrollada en el salón de actos del Centro de Visitantes, el primer Plan Igualdad de la Guardia Civil.

El citado plan fue expuesto durante dicha jornada por el comandante Daniel García Bravo, jefe de personal y apoyo de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, quien después de agradecer a la organización representada por la teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales e Igualdad, Eva María Timoteo, la invitación de participación en un foro tan relevante para hablar de un tema tan trascendental como es la conciliación, hizo balance de los avances conseguidos en favor del emponderamiento de la mujer y la igualdad de género en la Guardia Civil, así como las estrategias que se están poniendo en marcha para afrontar los desafíos y lograr cumplir los objetivos marcados en el primer Plan de Igualdad de la Guardia Civil.

El comandante García Bravo ha destacado que actualmente en la Guardia Civil hay 5.840 mujeres, menos del 8% de los 76.000 efectivos que actualmente prestan servicio, "un dato insuficiente que debe crecer, igual que debe aumentar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, así como en los órganos de dirección del cuerpo".

Asimismo, ha insistido que el objetivo es seguir mejorando estas cifras y que para ello será de gran ayuda este I Plan de Igualdad de la Guardia Civil, en vigor desde el pasado julio de 2019, que tiene como objetivo establecer y desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la Guardia Civil.

El plan engloba al conjunto de la institución, no solo a las mujeres, pues permite la transversalidad en las cuestiones de género y mantiene una continua evolución para lograr la igualdad real y efectiva. No solo establece unas líneas de acción y directrices de actuación, sino que además concreta objetivos a conseguir y acciones a desarrollar. Según resalta la Benemérita, también permite proponer los cambios que sean necesarios promover con el fin de conseguir el objetivo establecido, "que no es otro que la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la Guardia Civil".