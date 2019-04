Precios y locales pequeños lastran la recuperación de la calle Cruz Conde

Cruz Conde vive una particular transformación. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria subraya que lleva una década sin remontar y así se puede observar a un lado y a otro de la calle: una docena de establecimientos tienen la persiana bajada, pese a ser una de las vías premium para el comercio. El escenario ha cambiado y si hace algunos años se acudía a esta vía para encontrar las principales marcas de moda y de zapatos, en la actualidad florecen negocios de restauración, telefonía móvil, salud y estética, mientras el textil busca nuevas ubicaciones. La federación Comercio Córdoba apunta al tamaño de los establecimientos y el precio de los alquileres como dos de las claves que están detrás de su situación actual, en la que ha cedido protagonismo a otras calles como Gondomar. De otro lado, propietarios y trabajadores señalan que, precisamente por este declive, las rentas ya han bajado, pero hay otros factores que inciden en la pérdida de atractivo que sufre esta vía, que en otros tiempos fue la principal arteria comercial de la ciudad.

A PIE DE CALLE

«Quedamos cuatro comerciantes»

Blas Ventosa representa a la segunda generación de la mercería La Central y su familia abrió en Cruz Conde en 1946. Recuerda que esta calle «siempre ha sido la principal de Córdoba, donde más trabajo se ha creado». Sin embargo, ahora «los pequeños comerciantes van desapareciendo» por causas como la edad, la crisis económica, el fin de la renta antigua o la falta de apoyo. «Nos tienen muy castigados con la luz, esta calle por la noche es muy triste», lamenta. Este comerciante indica, además, que «los negocios nuevos duran dos años, pero antes duraban décadas, pasaban de padres a hijos».

Por otro lado, en Salvador son reflejo de la evolución del comercio de cercanía. Rafael Luque (hijo de Salvador Luque, fundador del negocio) y Rafael López, su primo, explican que esta firma de calzado ha llegado a tener seis puntos de venta y 25 trabajadores, pero hoy cuenta con tres tiendas y seis profesionales. Comenzaron en esta actividad con 14 años de edad y recuerdan que «teníamos mucho público todo el día», pero ahora en Cruz Conde sobreviven gracias al turismo. El auge de las ventas on line les ha llevado a especializarse en el público de más edad y apuntan, con cierto pesimismo, que «el pequeño comercio desaparecerá, nuestros hijos no van a seguir con los negocios». Acerca de los alquileres, recuerdan que subieron con la llegada del euro y que «con el final de la renta antigua (en el 2015) fue tremendo, se cargó el comercio tradicional».

Lui es otra marca de las de toda la vida. José Luis Muñoz, uno de sus socios, afirma que se instalaron en esta vía hace 60 años y que «nosotros aguantamos porque los locales son nuestros». En este sentido, precisa que «quedamos cuatro comerciantes y lo demás son franquicias». También opina que Cruz Conde necesita más luz y ser más atractiva, y subraya que «Centro Córdoba intenta hacer cosas y el Ayuntamiento solo pone trabas». En esta línea, comenta que la situación actual «da mucha pena» y que «tienen olvidado el centro».

De otra parte, en el lado de los que se marcharon está Mango, que en el 2000 se mudó al Bulevar del Gran Capitán, según precisan sus trabajadoras. Carmen Solís detalla que «los locales eran muy pequeños y el alquiler muy caro». Junto a esto, recuerda que la calle estaba en pleno apogeo, las ventas marchaban muy bien y se subieron las rentas. En cuanto al cambio, explica que en una tienda más amplia hay más espacio para exhibir la colección.

LOS PRECIOS

Treinta euros por metro cuadrado

Si bien los precios de los alquileres son uno de los hándicaps más destacados al hablar de los locales vacíos en Cruz Conde, Comercio Córdoba aclara que la vía más cara de la ciudad es Gondomar y que supera a esta en un 20%. A pesar de ello, Gondomar solo tiene dos locales vacíos (uno de ellos, en proyecto de apertura) frente a la docena de inmuebles sin ocupar que hay en Cruz Conde. Los datos de esta entidad apuntan que el coste se duplica dentro de un mismo centro comercial abierto, dependiendo de la calle. De este modo, en Cruz Conde, Concepción, Gondomar y el Bulevar del Gran Capitán la media es de 30 euros por metro cuadrado, pero en la segunda línea, como la calle Morería, baja a 20 euros, y en el resto, a 13 euros.

Por otra parte, en las vías principales de La Viñuela y Ciudad Jardín se paga 20 euros por metro cuadrado. En la segunda línea de La Viñuela, el alquiler se encuentra a 15 euros y en Ciudad Jardín, a 12 euros. En Santa Rosa y Valdeolleros, los comerciantes pagan 17 euros por metro cuadrado en las vías principales y 10 euros en las secundarias.

OFERTA Y DEMANDA

Una llamada a la reflexión

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, sostiene que Cruz Conde «es un ejemplo de la situación que tenemos en las diferentes zonas comerciales de la ciudad». En concreto, sobre esta calle explica que uno de sus problemas es que tiene locales pequeños, mientras que «una gran mayoría de firmas importantes ha decidido buscar otros más grandes». Así, señala que «entendemos que se irán llenando a medida que vaya mejorando la economía», aunque, en su opinión, los propietarios «tendrían que plantearse si deben bajar el alquiler», porque «algunas firmas se han ido buscando locales mayores y quizá se tienen que replantear el tipo de clientes que pueden tener interés hoy».

Bados señala que en este sector «se está produciendo una fuerte reconversión, que está afectando a la tienda física», y recuerda que hay otros, como la venta on line, «que está siendo muy voraz». También destaca la aprobación de «medidas que nos han hecho mucho daño», como la liberalización de los periodos de rebajas, y hace hincapié en que entre los años 2007 y 2014 las ventas se redujeron un 49% en la provincia de Córdoba, una caída de la actividad que todavía no se ha recuperado.

AUNAR ESFUERZOS

La calle tiene «mucho potencial»

El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Agustín León, afirma que «los precios son desorbitados» en Cruz Conde y que se han llegado a pagar 20.000 euros de alquiler en las mejores etapas económicas. De este modo, explica que con unas rentas que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros mensuales, a las que hay que añadir otros gastos, rentabilizar esta inversión «es bastante difícil».

León comenta que se necesitarían unos 80.000 euros para montar un negocio en uno de estos establecimientos, ya que hay que adecuarlo a la actividad, afrontar los gastos de constitución, abonar la fianza y sostenerlo varios meses hasta que comienza a rodar. En este sentido, señala que para un emprendedor que empieza de cero «es impensable» acceder a estos locales y entiende que «el precio es demasiado alto para como está el mercado».

El portavoz del Coapi abunda en que esta situación se debe a que el grueso de los inmuebles se encuentra en manos de cinco o seis grandes propietarios, que no ajustan los precios a la demanda porque quizá no necesitan alquilarlos. Esta circunstancia ha conducido a que Cruz Conde lleve «una década que no remonta», con tiendas ubicadas en una de las principales calles comerciales de la ciudad que abren y cierran continuamente. No obstante, insiste en que esta calle «tiene mucho potencial» y en que propietarios, Ayuntamiento y comerciantes «tienen que poner de su parte y actuar para que vuelva a ser la arteria comercial de la ciudad», ya que «se te parte el alma, parece Londres en el siglo XIX».