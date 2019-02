La precariedad en la atención primaria espanta a los nuevos médicos de familia

La edad media de las plantillas de los centros de salud de Córdoba, al igual que los del resto de Andalucía, sigue aumentando sin que se estén tomando medidas para propiciar el relevo generacional. Según los datos facilitados por el portavoz de la plataforma que aglutina a médicos de familia, pediatras y residentes Basta Ya, Alfredo Sáez, la edad media de los profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud supera los 55 años y «en los próximos diez años se habrán jubilado la mitad de los que ahora están en activo». Pese a todo, el «insuficiente» número de plazas de formación para residentes y la inestabilidad de los contratos que se están ofertando a los que acaban «está impidiendo que el relevo generacional tenga lugar», afirman desde la plataforma. Según la información facilitada, solo dos de los más de 30 médicos que el año pasado salieron especializados en el ámbito de la medicina familiar eligieron quedarse en un centro de salud. El resto, según Sáez, prefirió trasladarse a centros hospitalarios o se fue a la medicina privada. El motivo es la inestabilidad de los contratos que se ofrecen a estos médicos, «contratos de días, meses o por semanas o puestos de lo que llamamos médico nómada, con consultas en varios centros de salud», señala, «un error cuando de lo que se trata es de fidelizar a los médicos residentes que salen». Ante esta realidad, Basta Ya, que denuncia «la falta de planificación de la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad sobre el necesario relevo en las plantillas, reclama «una convocatoria extra de MIR solo para médicos de familia».

Recuerdan que la especialización de un médico, una vez titulado, supone al menos cuatro años más, por lo que «no nos podemos permitir que los pocos que van saliendo se vayan fuera de Córdoba y de Andalucía por las condiciones laborales precarias que se les ofrece». También se quejan de las condiciones laborales de los médicos que ejercen en atención primaria actualmente y que no son muy atractivas para los nuevos médicos. «No se están cubriendo las bajas, la política es de sustituciones cero, cuando en un centro de salud suele haber uno o dos médicos de baja al mes», una media que crece a medida que aumenta la edad de los facultativos. «Ahora no hay bajas por maternidad porque a estas edades ya no se dan embarazos, pero sí se está notando la sobrecarga asistencial en la salud de los médicos». En este sentido, insisten en que «cuando alguien está de baja su trabajo se reparte entre el resto de compañeros» y recuerdan que actualmente solo pueden dedicar cinco minutos a cada paciente.

REUNIÓN // En este contexto, la plataforma Basta Ya ha convocado esta tarde una reunión con representantes vecinales y de asociaciones de pacientes, con la idea de buscar la complicidad de la sociedad con sus reivindicaciones. Será en la asociación de vecinos La Axerquía, en la calle Maese Luis 20 a las 19.30 horas. También han convocado una concentración de diez minutos el próximo viernes a las 12.00 horas.