PP y Vox se empantanan en el debate para aprobar las ordenanzas fiscales

El alcalde, José María Bellido, insistió ayer de nuevo, en una entrevista en la Ser, en que confía en cerrar un acuerdo para aprobar las ordenanzas fiscales a tiempo. Lo cierto, sin embargo, es que el debate entre el Partido Popular y Vox para sacar adelante el proyecto de tasas e impuestos municipales del 2020 está empantanado y en el mismo punto desde hace dos semanas. Por si fuera poco, para añadir más presión a la negociación, planea una nueva campaña electoral en el horizonte del 10N, que tampoco ayudará al entendimiento entre partidos.

Los mimbres del debate son hoy los mismos que cuando se inició la negociación el 6 de septiembre. Vox propuso como condición sine qua non para apoyar el proyecto rebajar al máximo el impuesto de plusvalías y, de momento, el PP no le ha respondido con una oferta que satisfaga al grupo municipal de Paula Badanelli, que sigue en el no.

Rebajar el impuesto de plusvalías no es tarea fácil para un ayuntamiento. El de Córdoba prevé recaudar 16,45 millones de euros con esta figura impositiva este año (es el tercer impuesto que más recauda, solo por detrás del IBI, con 73 millones de recaudación, y del impuesto de vehículos, con 17 millones).

En estas semanas de negociación, los populares han ofrecido a Vox ampliar la horquilla de exenciones del IBI a los inmuebles de valor catastral hasta 300.000 euros, con un porcentaje de bonificación de la cuota del 5% para familias de tres hijos o menos, y del 10% para familias con más de tres hijos; bajar al mínimo el impuesto de ciclomotores y un 10% el impuesto de construcciones (ICIO). Respecto a las plusvalías, el PP propone a Vox un decremento del 5% en el tipo impositivo en actos intervivos, y en actos mortis causa, ampliar la bonificación del 50 al 95% sin restricción en los valores catastrales.

Ninguna de estas propuestas es suficiente para Vox, que no tiene prisa ninguna por precipitar una resolución del debate. Su planteamiento es que se puede seguir negociando hasta el periodo de alegaciones, mientras que el PP quiere cerrar ya un acuerdo o, en su defecto, atar la abstención de Vox (le vale una mayoría simple del pleno).

Mientras esto ocurre, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), abrió ayer el turno de reuniones con el resto de grupos municipales, pese al escaso margen de maniobra que tendrá con una oposición que ya ha dicho que no quiere rebaja fiscal. Ayer, Fuentes se vio con Podemos, y tiene previsto reunirse con PSOE e IU la semana próxima. La formación de Pablo Iglesias presentará diez enmiendas a las ordenanzas y ya tienen claro que su voto será negativo al proyecto del PP.