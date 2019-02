El PP ve «absurdos» los pliegos de las obras

La concejala del PP Laura Ruiz considera «absurdos» los pliegos de condiciones de algunas obras del Ayuntamiento, entre ellas, las de Mi Barrio es Córdoba del 2018, que aún no han comenzado. Ruiz explicó ayer la situación «preocupante» que se está produciendo al no existir un límite temporal máximo en los plazos de garantía, que puntúan como mejora. De esa forma, «se otorga la mayor puntuación a la oferta con mayor plazo de garantía por encima de doce meses». Esto, añade, lleva a algunas empresas a ofertar «600 meses o 54.000 millones de meses», lo que está produciendo verdaderos quebraderos de cabeza en las mesas de contratación. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el proyecto de la calle Pedro López, según indicó la concejala. Ruiz asegura que estos pliegos están bloqueando los proyectos y crean problemas de cara al futuro, ya que «¿dónde estarán las empresas después de 600 meses o de 54.000 millones de meses?». Además, «con esa forma de evaluar -señala- las obras no se van a recepcionar de una forma definitiva, ya que esta se produce cuando se cumple el plazo de garantía y se devuelve el aval». Por ello, el PP pide una solución para que las empresas liciten «con criterios razonables y reales y no abusivos».

Por otro lado, la concejala Nani Arcas denunció la suspensión del servicio de caminos escolares seguros por falta de monitores. Según la concejala, son cinco las rutas y más de 200 las familias afectadas que a partir del lunes no contarán con este servicio en zonas como la Ribera, Cruz Conde o Ronda de los Tejares. Por ello, el PP exigió una solución inmediata y criticó que el gobierno local está «colapsado y atascado».

Ciudadanos lamentó también esta situación. Su portavoz, David Dorado, dijo que es «inadmisible que, por falta de gestión municipal, llevar a los niños a los colegios del centro sea una pesadilla». Dorado no entiende que se pongan trabas a este servicio «para el que hay presupuesto y personal».

Momentos después, el concejal de Movilidad, Andrés Pino, negaba la suspensión del servicio y aseguraba que continuará con normalidad. Pino explicó que «el programa Camino al cole continúa con normalidad la semana que viene y no se interrumpe» y que «en ningún momento el Ayuntamiento, ni desde Educación ni desde Movilidad, se ha dirigido a los centros educativos o las familias anunciando que se fuese a interrumpir o suspender el servicio que permite que los escolares puedan acudir andando a clase». Es más, señaló que «la única circular a los colegios sobre este tema es la que se ha remitido este viernes -por ayer- desde la delegación de Educación comunicando a los directores/as de los colegios que el servicio Camino al cole continúa con normalidad la semana que viene y no se interrumpe, para evitar así el malestar y la preocupación que pudiera ocasionar en las familias el malentendido generado». Según Pino, las delegaciones competentes están ultimando los trámites para la renovación del contrato de monitores y «están tomando las medidas» para garantizar que se presta.