El PP reúne a sus candidatos en los 77 municipios de la provincia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Hijos míos, siempre vais por caminos equivocados y de “sobraos”. No os dais cuenta que cada vez sois menos e ilusionáis menos a la gente . Nos tenéis a todos muy confundidos a pesar de los grandes esfuerzos del Pablo. No os dais cuenta que los cordobeses os echaron de la alcaldía por prepotentes. Vuestro respeto por compañeros , militantes y los votantes parece que brilló por su ausencia . Cuando mandáis vais de “sobraos” y cuando os quitan el poder y queréis recuperarlo otra vez os colocáis el disfraz de respetuosos ,de dialogantes y de demócratas. Mal futuro os veo entre los que se van , casi siempre escaldados ,los que echáis , alguno o alguna porque hacen sombra ,y los que no llegan porque ya saben lo que hay cuando llegáis a mandar, cada vez menos cosechais.