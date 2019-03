El PP promete que le dará «la vuelta como un calcetín» a Urbanismo

Hay veces que los políticos no saben el ridículo que hacen o que piensan que los ciudadanos somos retrasados mentales. En 4 años no ha habido cambios fundamentales en el urbanismo de Córdoba. En 4 años no da tiempo a que se hagan cambios que supongan el día y la noche de lo que había anteriormente. Este señor parece que no se acuerda que hasta hace 4 años gobernaba el PP. Supongo que le dará también la vuelta como un calcetín a lo que hizo Nieto o es que cuando habla lo hace por hablar porque no tiene nada mejor que decir. ¿Si no se ha actuado bajo la legalidad por qué no han ido a los tribunales? ¿por qué el PP no agilizó la administración y eliminó la burocracia y por qué no reordenó los recursos humanos de la Grencia cuando gobernaron? menos mal que hablar es gratis porque si no algunos tendrían que hipotecarse en cada rueda de prensa...