El PP pide al PSOE que se deje de "triquiñuelas" para crear una polémica por las calles

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado las "triquiñuelas" del PSOE y de su portavoz, Isabel Ambrosio, para "intentar impugnar" los acuerdos de la Junta de Gobierno Local con repecto a los cambios de denominación en el callejero.

"Los concejales del grupo socialista siguen empeñados en alargar la polémica en el seno de la sociedad cordobesa y en justificar una decisión que ya ha sido revocada en dos ocasiones por los tribunales, en los casos de la plaza de Cañero y Cronista Rey Díaz, que han estimado los recursos contra los cambios impulsados por el cogobierno de Isabel Ambrosio", expone el popular en una nota de prensa.

Torrico recuerda al PSOE que, al igual que han hecho familias y asociaciones, "los tribunales son la vía para recurrir, aunque los concejales del grupo socialista prefieran emplear triquiñuelas para tratar de justificar unos cambios que solo dividen, no aportan ningún beneficio a la sociedad cordobesa y", vistas las sentencias que ya se han producido, "no están avalados por la Ley de Memoria Democrática", al igual que las conclusiones de la comisión municipal creada ex profeso para este objetivo".

"Desde el Partido Popular la posición está muy clara: acatamos las sentencias judiciales que se han producido y actuamos en base a criterios de seguridad jurídica y no de intereses partidistas o de oportunidad política", señalado el portavoz popular, que ha pedido a los socialistas que "pasen página, acepten la derrota electoral, los reveses en los juzgados y dejen de seguir estirando una polémica que únicamente consigue distraer sobre lo verdaderamente importante para Córdoba: el empleo, la estrategia de la ciudad o los servicios y equipamientos que necesitan los cordobeses".