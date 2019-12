El PP no descarta un acuerdo como el de la Diputación para los presupuestos municipales

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), no descarta un acuerdo como el que ha habido en la Diputación para aprobar los presupuestos municipales para 2020. El responsable de las cuentas ha dicho esta mañana que para tratar de sacar adelante el expediente acudirá en primer lugar a Vox "por respeto y por lealtad", pero que no cierra su puerta al resto de grupos municipales. El responsable popular ha reaccionado así ante el temor expresado hoy por Vox de que el gobierno local estuviera tratando de buscar la abstención del PSOE antes que su voto para sacar adelante los presupuestos. "Por respeto y por lealtad iremos primero a Vox, porque fueron los primeros en apoyarnos", ha dicho Fuentes, para añadir que en cualquier caso están abiertos al resto de los grupos políticos.

En esta línea, el teniente de alcalde de Hacienda no ha negado que la aspiración del gobierno municipal, que no tiene mayoría suficiente para aprobar el documento económico, sea lograr "el mayor apoyo posible", y que no descarta que haya un acuerdo similar al que se ha producido en la Diputación de Córdoba, donde PP y Cs se han abstenido en el presupuesto para 2020, que solo contó con el voto en contra de Vox. "Haremos nuestra propuesta e intentaremos negociar con todos los grupos".

Los presupuestos municipales de PP y Cs están cerrados, a falta del informe de la Intervención General de Medios. Al no haber sido fiscalizados, las cuentas no podrán aprobarse antes del 31 de diciembre para que entraran en vigor el día 1. De este modo, y aunque el gobierno municipal pudiera aprobar en una junta de gobierno local un borrador de esas cuentas, los presupuestos de PSOE e IU tendrán que ser prorrogados hasta la aprobación del nuevo expediente.