El PP se muestra convencido de que volverá a «ganar las generales»

Para salir a ganar unas elecciones hay que tener una gran carga de ilusión ; ilusión por parte del que pretende conseguirlo , y de otra parte , lo más importante es conseguir la ilusión del electorado que sabe que no va a ser defraudado. Los cordobeses que me invocan dicen haber optado por lo menos malo entre lo malo y os han confiado su voto y al final ,a nivel general se han sentido defraudados y a nivel local muy decepcionados. Para crear ilusión entre los votantes , una vez conseguido el poder hay que ser muy riguroso en el cumplimiento de lo prometido , cercano a todos , estricto defensor de las normas, olvidar las actitudes caciquiles y dictatoriales , erradicar las persecuciones inquisitoriales; ser muy , pero que muy respetuoso con las personas y no olvidarse nunca que dignidad de las personas debe ser sagrada. Muchas sorpresas habrá en nuestra querida Córdoba en lo próximos comicios y no se mis custodiados al final por donde se inclinaran , sólo se , que los que vienen a pedirme consejo están muy pero que muy confusos. Al final su conciencia les hará decidir.