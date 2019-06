El PP mantiene su intención de no cambiar las calles «polémicas»

Si finalmente el PSOE cumple su palabra y rotula antes del 15 de junio, día previsto para la toma de posesión del nuevo alcalde, las calles que deben cambiar su nomenclatura en virtud de la ley de Memoria Democrática de Andalucía, el PP tendrá que dar marcha atrás y reponerlas de nuevo. El candidato popular, José María Bellido, no quiso pronunciarse ayer sobre este asunto pero se remitió a sus últimas declaraciones. El tema ha vuelto a ser de actualidad tras el requerimiento hecho por IU a su socio de gobierno, el PSOE, a través de una carta dirigida a Movilidad, para que rotulen con urgencia las calles. Los socialistas, por su parte, han respondido diciendo que lo harán antes del día 15, y que si no lo han hecho antes ha sido porque el secretario general del Pleno advirtió del riesgo de denuncias si se cambiaban en campaña.

Bellido ha dicho ya en varias ocasiones que si fuera alcalde daría marcha atrás, al menos en el caso de las calles que no contaron con consenso para su cambio: Cruz Conde, Conde de Vallellano, Cañero, Cronista Rey Díaz y José María Pemán. La última vez que se refirió a esta cuestión fue en el debate electoral de la Asociación de la Prensa, tras ser preguntado precisamente sobre el tema por la candidata, Isabel Ambrosio. «Ustedes, en vez de hablar del futuro de la ciudad, hablan de estas cuestiones polémicas que no solucionan nada. Si soy alcalde lo que haré es alejarme de estas polémicas, cumplir con la legislación y sobre todo trabajar por el futuro de los cordobeses y no por ese tipo de cosas», le respondió Bellido.