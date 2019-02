El PP llevará al Pleno una moción contra la independencia catalana y por el adelanto electoral

El PP pedirá en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba (el próximo mes, ya que no hay tiempo para el día 12 de febrero) al resto de los grupos municipales que se sumen a una moción “contra la ruptura de la soberanía nacional” y de rechazo a la “negociación de igual a igual” que se ha mantenido entre el Gobierno de España y el de la comunidad autónoma de Cataluña, todo ello “traicionando a los que defendemos la Constitución” y a los propios catalanes que no quieren la independencia de España. Así lo ha resumido Adolfo Molina, presidente del PP de Córdoba, en un encuentro con la prensa en los Llanos del pretorio, bajo la gigante bandera española que ondea allí, acompañado del portavoz del grupo popular y candidato a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, que ha reprochado el “silencio de la alcaldesa”, Isabel Ambrosio, tras unos días en los que las polémicas negociaciones han creado desacuerdos también entre figuras históricas y actuales del PSOE con las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Según Bellido, “la alcaldesa queda en silencio siendo cómplice de Pedro Sánchez”. Más aún, advierte que si en el Pleno el PSOE y la alcaldesa dicen no “ a la moción del PP, “los cordobeses se lo harán pagar”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba también criticó que con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se sigan primando a "unas ciudades de primera frente a unas ciudades de segunda", y que no se defienda a Córdoba que recibiría con estos presupuestos la cuarta parte de lo que se recibe en Cataluña por persona.

Adolfo Molina y José María Bellido han hecho estas declaraciones la víspera de la manifestación convocada en Madrid por la unidad de España y por la convocatorias de elecciones generales, una cita para la que el PP de Córdoba ha fletado ya seis autobuses, “además de numerosos participantes de Córdoba que irán en vehículos particulares y en AVE”, explica Molina señalando la trascendencia de esta convocatoria.

La moción al Pleno se llevará al Ayuntamiento de Córdoba junto al resto de las corporaciones cordobesas y de las administraciones de España, y en sus puntos aboga por, primero, “apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas y exigir al Gobierno de la nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos”. En segundo término, “exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional”, además de “constatar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus socios separatistas hacia el interés general de la nación”.

En un cuarto punto la moción solicita “al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una mesa bilateral para una negociación entre el Estado y una comunidad autónoma en un plano de igualdad”; “rechazar la figura de ‘mediador internacional’ propuesta por Torra y aceptada por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba” y “exigir al Gobierno de la nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía nacional o la unidad de España”.