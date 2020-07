El PP fuerza un acuerdo para que Gobierno y FEMP cierren este mes el marco para utilizar el superávit

Los alcaldes y concejales del PP que forman parte de la comisión de Haciendas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han forzado en la reunión telemática de este martes un acuerdo exigiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez y la propia federación cierren antes del 31 de julio el marco que libere los ahorros municipales, es decir, que permita utilizar el superávit. Esta estrategia se ha planteado tras haber sido pactada en la reunión previa que han mantenido con el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.

De esta forma, la comisión de Haciendas, cuyo vicepresidente es el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha acordado por unanimidad instar al Ejecutivo y a la propia FEMP a que las negociaciones para que los ayuntamientos y diputaciones puedan usar sus remanentes de tesorería estén concluidas antes de final de mes. "Solo así podremos hacer frente a los gastos extraordinarios que han surgido como consecuencia de la pandemia del Covid-19”, afirma Bellido.

Esta es una cuestión que preocupa a todos los gobiernos municipales, sean del color político que sean, como ha quedado claro al haberse alcanzado este acuerdo de la comisión de Haciendas por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en ella. De hecho, ya en anteriores reuniones se puso encima de la mesa que las entidades locales “no tenían intención de consentir que el Gobierno de Sánchez se apropiara de los ahorros de las entidades locales, que ascienden a 28.000 millones”.

Los alcaldes y concejales del PP han expuesto en la reunión que “es una necesidad cada día más urgente contar con un marco regulatorio claro que libere nuestros ahorros para ayudar a que nuestros territorios salgan de esta crisis cuanto antes”. Asimismo, el vicepresidente de la comisión ha señalado que “ayuntamientos y diputaciones somos quiénes estamos en la primera línea de batalla de la acción social en esta crisis y el Ejecutivo de Sánchez debe darnos ya la liquidez que venimos reclamando desde el principio de esta pandemia".

Bellido asegura que “estos ahorros de los ayuntamientos y diputaciones son la UCI para muchas familias que están en situación de vulnerabilidad, para pymes y autónomos, y es de justicia que podamos utilizarlos para ayudar a nuestros ciudadanos y que no se utilicen para paliar la incompetencia de Sánchez en la gestión de esta crisis”.

El alcalde ha recalcado que “nuestros ahorros deben ser gestionados por los propios ayuntamientos y diputaciones ya que, siendo la administración más próxima al ciudadano, somos la que con más eficacia podemos gestionar su destino a paliar las necesidades de nuestros vecinos”. A su juicio, los ayuntamientos y diputaciones “deben tener un papel protagonista en la salida de esta crisis”. De no ser así, ha indicado, “muchas medidas fracasarán, otras no llegarán y otras serán erróneas”. En este punto, ha añadido que “esperamos un férreo compromiso del Gobierno para que se liberen ya nuestros remanentes porque si no lo que hoy en día es una reclamación se va a convertir en una urgencia el día de mañana y nuestros vecinos no contarán con esa UCI social y económica que las entidades locales podemos poner a su disposición”.