El PP denuncia que las zonas verdes de Mirabueno no tienen mantenimiento

El Partido Popular ha denunciado hoy la falta de mantenimiento que en la actualidad están teniendo las zonas verdes de Mirabueno y de la carretera de Palma del Río al no haber ningún contrato de Infraestructuras que dé cobertura a estos espacios. Se trata de 290.960 metros cuadrados en total, repartidos entre los 170. 240 metros cuadrados de zonas verdes en la barriada de Mirabueno y los 120.720 euros, en la carretera de Palma del Río.

El portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, José María Bellido, ha denunciado esta situación que se produce al haberse prorrogado el contrato de mantenimiento de parques y jardines, que no incluía aún la incorporación de esas nuevas zonas verdes de la ciudad. El alcaldable popular ha recordado que la concejala Laura Ruiz ya advirtió en febrero de esta situación y de que expiraba el contrato de zonas verdes sin relevo, y ha lamentado que entonces la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, dijera que el PP solo quisiera "alarmar a la ciudadanía".

"Esto que decimos hoy es una alarma real: Mirabueno no tiene actualmente servicio de mantenimiento de sus zonas verdes", ha afirmado. Bellido ha culpado a la edil de IU de tener "una absoluta falta de previsión y de gestión", y de negar la mayor. Además, augura que esta situación no podrá solventarse hasta que no se produzca un cambio en la Corporación municipal.

El contrato en vigor para el mantenimiento de 1,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes en Córdoba expira en marzo, y da cobertura al 25% de los parques y jardines de la ciudad, ya que el resto, hasta los 5,2 millones de metros cuadrados, son mantenidos por trabajadores municipales. Cuando el PP denunció esta situación en febrero, Amparo Pernichi aseguró que la prestación de dichos servicios no se vería afectada "en ningún caso", ya que el pliego nuevo incluye todas las recepciones de nuevas zonas verdes que puedan producirse de aquí a 2020.