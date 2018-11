El PP denuncia que los juegos deportivos municipales acumulan ocho jornadas de retraso

El PP del Ayuntamiento ha denunciado que los juegos deportivos municipales acumulan ocho jornadas de retraso. Los juegos deportivos municipales son una actividad que lleva celebrándose en Córdoba durante 33 años y que el año pasado contó con 7.539 participantes, repartidos en 592 equipos (432 masculinos y 160 femeninos) y 56 clubes deportivos individuales. Esos juegos deberían haber empezado en octubre para acabar en mayo pero, sin embargo, aún no se han iniciado, según ha denunciado hoy el concejal del PP José Luis Moreno, que culpó a la “mala gestión” y al “caos absoluto del Imdeco”. “Los mismos técnicos”, añade, “cuando hablas con ellos dicen que nunca han conocido una situación como la de ahora”. Por ello piensa que “tanto el presidente como el gerente han bajado los brazos y no son capaces de hacerse con el timón del Imdeco”. No obstante, Moreno también responsabiliza de la situación a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que “no es capaz de revertir la situación”.

Según las explicaciones de Moreno, estos juegos deberían celebrar este fin de semana su octava jornada, pero no va a poder ser, "ni ha habido séptima, ni sexta, ni quinta, ni cuarta, ni tercera, ni segunda, ni primera” y eso, a pesar de ser “el programa bandera del Instituto de Deportes y el que ofrece la mayor oferta deportiva de la ciudad”, y de que “es la base del fomento y promoción del deporte base y del deporte en general, que aglutina desde los prebenjamines hasta los senior”. Su presupuesto es de 184.000 euros, aunque Moreno considera que “no es un problema de dinero, sino de gestión”. El concejal opina que el problema es que “los expedientes se están presentando tarde”, cuando deberían haberse tramitado en verano.