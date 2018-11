El PP denuncia impagos en Trueque 4 y critica la venta de la casa patio

El grupo municipal del PP ha denunciado esta mañana los impagos que padecen los trabajadores del museo de los patios, situado en el número 4 de la calle Trueque. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha asegurado que en septiembre su grupo pidió información sobre la situación de los cinco trabajadores que pertenecen a la empresa Hispanoservis, tras tener conocimiento de que habían acudido a Vimcorsa para pedir una solución. Sin embargo, y según Fuentes, no han tenido respuesta y la única información que tienen es que la empresa municipal no saldrá al frente de los pagos al tener la adjudicataria deudas con Hacienda. “No sabemos si la empresa que está ahora ahí paga o no a Hacienda, lo que sí sabemos es que no paga a sus trabajadores, que le piden cuentas a Vimcorsa”, señala. Por ello, el PP quiere conocer los contratos realizados con la empresa y los trabajadores desde la apertura del museo, creado dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades después de que Vimcorsa comprara la casa patio.

Fuentes también ha criticado que Vimcorsa quiera vender Trueque 4 al Ayuntamiento, así como las obras del pintor Pepe Espaliú, medidas con las que pretende ingresar más de 400.000 euros.

Salvador Fuentes, hoy en rueda de prensa.

Fuentes considera que Vimcorsa “va a la deriva” y que cerrará el 2019 con pérdidas de un millón de euros, ya que hasta el 2021 no podrá ingresar de nuevo dinero por la venta de pisos. Hasta entonces, asegura, “nos comeremos las reservas de tesorería” después de tener "un saldo de más de 6 millones" por la venta de promociones iniciadas durante el mandato del PP. A su juicio, la empresa “lleva tres años dedicándose a cosas que no son su cometido”, que es la construcción y rehabilitación.

Por su parte, la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, explica que hay un proceso en marcha para que Trueque 4 sea gestionado por otra empresa y que "en breve se solucionará” el problema. Además, asegura que “se ha trabajado con la empresa para que cumpla con los trabajadores y lo último es que iba abonar” lo adeudado. Doblas asegura que no permitirán que la situación se prolongue en el tiempo y que "está en vía de solución con otro contrato en marcha”.

En cuanto a la venta de la casa patio y de las obras de Pepe Espaliú, Doblas explica que no responde a un intento de sanear las cuentas y que el objetivo es “regularizar” una situación, ya que “lo lógico es que Cultura se haga cargo de lo que le corresponde” y Turismo también. “Se trata de una situación heredada del PP”, por lo que “no entendemos las críticas”, señala.

En cuanto a la situación de la empresa, considera que “si el PP hubiera querido que estuviera en una situación boyante, que lo está, podía haber comprado suelo, pero cuando llegamos lo único que había era un patatal” , mientras que en este mandato se han comprado tres solares. Tal y como ya explicó en la presentación de las cuentas para el 2019, la situación de la empresa es cíclica. No obstante, recuerda que en el 2018 cerrará con un saldo positivo de más de 2 millones que servirán “para afrontar los próximos años”, por lo que “no hay una situación incómoda ni de estrés de tesorería”.