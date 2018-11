El PP denuncia impagos en el museo de los patios de Trueque 4

El PP denunció ayer la situación que están viviendo los trabajadores del museo de los patios ubicado en el número 4 de la calle Trueque, una casa que adquirió Vimcorsa durante el anterior mandato y que ha sido reformada dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, aseguró que en septiembre solicitó a los responsables de Vimcorsa información sobre la gestión del centro de interpretación de los patios y sobre los contratos realizados desde el 2015, que aún no han recibido. En cambio, y según Fuentes, han tenido conocimiento de que los trabajadores de Hispanoservis, adjudicataria de la explotación del museo, no están cobrando y se han dirigido a Vimcorsa para que solucione el problema pero esta no puede pagar nada al tener la firma para la que trabajan «deudas con Hacienda». Fuentes asegura que son cinco los trabajadores afectados y que uno ya se ha ido. El PP criticó, además, la operación de venta que quiere llevar a cabo Vimcorsa para que el Ayuntamiento se haga cargo de Trueque 4 y de las obras de Pepe Espaliú, y que está incluida en los presupuestos del 2019 aprobados el miércoles.

Por su parte, la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, asegura que hay un proceso en marcha para que Trueque 4 sea gestionado por otra empresa y que «en breve se solucionará» el problema. Además, asegura que «se ha trabajado con la empresa para que cumpla con los trabajadores y lo último que sabemos es que iba abonar» lo adeudado. En cuanto a la venta, explica que no responde a un intento de sanear las cuentas y que el objetivo es «regularizar» una situación, ya que «lo lógico es que Cultura se haga cargo de lo que le corresponde» y Turismo también.

Por su parte, el gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, ha precisado que son dos los trabajadores afectados por los impagos y que espera que este mismo mes quede extinguido el contrato con la empresa, a la que se les han retenido facturas para que pague.