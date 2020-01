PP, Cs y Vox aprueban los presupuestos de Vimcorsa pese al nuevo plantón de PSOE, IU y Podemos

El equipo de gobierno de PP y Ciudadanos han sacado adelante los presupuestos de Vimcorsa con el apoyo de Vox y a pesar del nuevo plantón del resto de la oposición. Al igual que ocurrió ayer, PSOE, IU y Podemos no se han presentado al consejo de administración al considerar que sigue habiendo defectos en la nueva convocatoria que les ha llegado, por lo que han vuelto a presentar un nuevo escrito similar esgrimiendo sus argumentos. A pesar de ello, el consejo de administración se ha celebrado al haber quorum suficiente (la mitad más uno), ya que había seis consejeros de los once.

Vox ha votado a favor de las cuentas, que rechazó en diciembre, al haberse introducido cambios en las mismas en relación a las 308 VPO que Vimcorsa construirá en Huerta de Santa Isabel Este. El nuevo documento, tras los retoques introducidos, rebaja las previsiones de obra de las 308 viviendas. Si en el documento de diciembre Vimcorsa plasmaba una previsión de ejecución del 35% para cada uno de los tres bloques de 308 VPO que se construirán, que aún no están licitados, ahora el porcentaje baja al 14, 22 y 33%, respectivamente. Aún así el consejero de Vox ha dejado claro que las previsiones son difíciles de cumplir, aunque, al menos, ahora es una "expectativa posible".

Los cambios introducidos implican que en vez de contemplar unos anticipos de clientes de 4,7 millones, se baja a 2,7 millones; y de disponer de 8,9 millones de un préstamo, a utilizar 4,7 millones, de forma que las previsiones se reducen a la mitad, conllevando otros retoques en las cuentas (en cuanto a aprovisionamientos y existencias, que descienden, así como respecto al activo y patrimonio neto más pasivo). También ha variado la previsión de entrega de esas VPO, que en un principio era mediados del 2022 y ahora pasa a finales de ese ejercicio.

Las previsiones de gastos e ingresos para el 2020 recogen 2 millones de euros para ayudas al alquiler, rehabilitación y ascensores. Así, habrá 600.000 euros para rehabilitación, a los que se suman otros 600.000 específicos para ascensores, subvención a la que podrá aspirar toda la ciudad excepto el barrio de la Fuensanta, que contará con un programa específico si sale adelante el área de regeneración urbana (ARRU) en la que trabajan Ayuntamiento y Junta. Para subvenciones para pagar el alquiler habrá una partida de 800.000 euros.

Los argumentos para la impugnación

PSOE, IU y Podemos, en el escrito de impugnación presentado hoy, señalan que la convocatoria del consejo extraordinario lleva un acuerdo del presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, “en la que se pretende justificar la falta de firma de la anterior”, pero que no resuelve “sobre la insuficiencia de plazo”. Además, indican, “se pretende justificar la urgencia por razones de interés general derivadas de la necesidad de aprobación del presupuesto”, que debía estar antes de final del 2019. En este sentido, recuerdan que aún hay organismos, como Urbanismo, el Imtur o el Imgema, que no han aprobado sus cuentas por lo que no entienden las prisas. Los tres grupos consideran que las razones expuestas son “insuficientes” para justificar la urgencia de la convocatoria y que el presidente de Vimcorsa pretende “incumplir unos plazos puestos en garantía de la seguridad jurídica y del interés general”.

En el acuerdo adoptado por Fuentes que acompaña a la convocatoria extraordinaria, este expone que el consejo que se convocó el viernes llevaba las firmas pertinenentes pero, por un error informático involuntario, se remitió sin ellas. Fuentes añade que los consejeros tienen la documentación desde el día 10, por lo que han podido examinarla. Fuentes dice que la convocatoria está correctamente realizada y que urge aprobar las previsiones de gastos e ingresos para el 2020, de ahí la necesidad de un consejo extraordinario, que se convoca en base al “interés público”.

Tras la celebración del consejo, los grupos que pedían su suspensión decidirán qué pasos dar.