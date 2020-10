PP y Cs seguirán adelante con la externalización del Festival de la Guitarra pese a la oposición de la mayoría del Pleno

El gobierno municipal seguirá adelante con la externalización de 7 espectáculos del Festival de la Guitarra, a pesar de que la mayoría del Pleno ha votado a favor de una moción que pedía la retirada de ese contrato. PSOE, IU, Podemos y Vox han apoyado esa propuesta que elevaron a la sesión plenaria los socialistas por entender que se desvirtúa la esencia del Festival de la Guitarra y se prioriza la taquilla frente a la calidad artística. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ya advirtió esta mañana en las declaraciones previas al pleno que la moción, aprobada o no, no iba a interferir en las competencias de la junta de gobierno local ni del consejo de administración del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), y que PP y Cs seguirán adelante pese a todo con la externalización de esos espectáculos.

Para apoyar su posicionamiento, el gobierno municipal ha pedido al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, un informe sobre la cuestión, que ha redundado en el argumento del gobierno municipal sobre la autonomía de los órganos municipales. De este modo, ni siquiera el último punto incluido en la moción, que hace referencia a la obligatoriedad de cumplir lo que se aprueba en el pleno, ha servido a la oposición para hacer valer su postura.

En la moción aprobada aprobada se insta al gobierno municipal a que paralice y retire el procedimiento iniciado de externalización del festival, al entender que la organización y gestión de dicho evento debe ser desarrollada por el equipo humano del IMAE, como ocurre desde que el Ayuntamiento asumió la titularidad en 1987. Instar al gobierno local a que dote al IMAE de los recursos materiales y humanos para la organización y gestión del festival. Además, la moción propone contar con un consejo asesor experto para la organización de la cita. En última instancia, la propuesta incluye un punto que recuerda que las mociones son de obligado cumplimiento.

Interesante debate

La Corporación municipal ha mantenido un interesante debate sobre esta moción, en el que ha participado incluso el alcalde, José María Bellido, que ha tomado la palabra para defender la iniciativa de PP y Cs y asegurar que el rechazo de la oposición se debe a que “tienen miedo al cambio” y pedirles que le den una oportunidad. “Lo más fácil –ha dicho-- es dejar las cosas como están y que tengan dulce muerte por aletargamiento, pero yo no he venido a eso, si no a tratar que las cosas sean mejor”. Además, ha rechazado el argumento de que la cantidad de espectadores esté reñida con la calidad del espectáculo, ha vuelto a explicar los inconvenientes de la actual fórmula de contratación, para defender a continuación que la nueva sea a través de un contrato de servicios que ya se ha utilizado, pero “de uno en uno, que entonces sí que es a dedazo”. Por último, ha lamentado “la acritud” en el rechazo de la oposición y ha denunciado que insinúen que el contrato está adjudicado ya: “A mí no me molesta porque estoy tranquilo, pero no jueguen con la reputación de grandes empresas. No es justo para ellos”.

La concejala socialista Maribel Baena, proponente de la moción, ha asegurado por el contrario que la externalización de parte del festival “da en su línea de flotación y pone en cuestión al personal del IMAE”, y ha pedido al alcalde que no emplee “excusas de mal pagador” para defender la fórmula, porque “estamos hablando de un festival singular que requiere una reflexión singular”.

En esta misma línea se ha pronunciado la viceportavoz de IU, Amparo Pernichi, que no cree en absoluto que el Ayuntamiento pueda controlar la programación de esos espectáculos en manos de empresas que son “grandes especuladores” y ha negado que se puedan establecer paralelismo con Cosmpoética, porque no es una cita de mayorías y por tanto no tiene margen para la especulación. En IU creen que con este contrato “estamos vendiendo nuestra alma al diablo, al poner el beneficio económico por encima del público”.

Especialmente crítica se ha mostrado también la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que entiende la propuesta como una ocurrencia más del equipo de gobierno, que se ha hecho a “la remanguillé” y con falta de dialogo y de respeto al consejo del IMAE. Es más, considera que mantener la propuesta, pese a la mayoría del pleno, se debe a la “cabezonería” del equipo de gobierno y al “cesarismo” del alcalde.

Badanelli, igual que ha hecho Pernichi, han alertado de que esta fórmula del festival puede llevar a esta cita a ser el Sálvame naranja o las Isla de los famosos. ”40 años se van al traste por una decisión absolutamente personal”, ha dicho. “Tiene el poder para hacerlo pero sea consciente de lo que supone hacerlo por encima del pleno y de la voluntad popular. Le ruego de que recapacite y nos sentemos con expertos para hablarlo”. Por último, ha insinuado que el contrato ya tiene nombre y apellido: “Esto no es una externalización es un dedazo en toda regla”.