PP y Cs llevarán al pleno de Córdoba los disturbios en apoyo al rapero Pablo Hasél

El Partido Popular y Ciudadanos presentarán una moción conjunta en el pleno del jueves, correspondiente a la sesión ordinaria del mes de marzo, para exigir al presidente de España, Pedro Sánchez, que condene de manera "firme y expresa" las declaraciones de sus socios de gobierno, Unidas Podemos, "en favor de los violentos" en los hechos desencadenados a raíz de la condena al rapero Pablo Hazél. En el texto de la moción se pide un apoyo explícito a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han tenido que contener los disturbios ocurridos en varias localidades del país, aunque en Córdoba las manifestaciones en apoyo del cantante fueron pacíficas y no reunieron nada más que a un centenar de personas.

"El presidente del Gobierno no puede mantenerse callado por pleitesía a sus socios y ante unos hechos lamentables", ha dicho hoy el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico.

Por otro lado, el PP presentará otra moción en el pleno para instar al Gobierno central a aumentar los fondos europeos que destinará a los ayuntamientos. "Esos fondos afectan de lleno al Ayuntamiento de Córdoba y nos gustaría contar con mayor apoyo del Gobierno". Torrico ha recordado que estamos hablando de 145.000 millones de euros de la Unión Europea.

La moción exige también al Gobierno que explique y condene las declaraciones "impresentables" realizadas por un portavoz del PSOE en el Senado el pasado 18 de febrero, que decían que los ayuntamientos no tienen capacidad técnicas para la gestión de esos fondos. Torrico ha condenado estas declaraciones y ha criticado al PSOE que ha dicho "ni da de comer ni deja comer", porque no sólo no transfiere algo de dinero a los ayuntamientos, si no que "no nos deja participar de los fondos de la UE".