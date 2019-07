PP y Cs defienden la presencia de los partidos políticos en los consejos de las empresas

Los dos socios del gobierno local, PP y Ciudadanos, defienden la presencia de los partidos políticos en los consejos de administración de las empresas municipales. Tanto el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, como la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, se han mostrado partidarios esta mañana de anteponer la presencia de los grupos a la de los sindicatos y del Consejo del Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que el equipo de gobierno negocia con los grupos municipales la composición y que la propuesta que hay sobre la mesa es que no tengan voto ni movimiento ciudadano ni sindicatos.



Torrico ha explicado que la composición está condicionada por dos cuestiones. Por un lado, que el Pleno está integrado por seis grupos. Por otro, que hay una sentencia que dio la razón a Ciudadanos sobre la composición del consejo rector del Imtur y que dice que la "prioridad es que formara parte del consejo del Imtur un grupo político con representación municipal antes que otro tipo de agentes sociales". Por ello, "cuando hay un número limitado de miembros y seis grupos, las cuentas son las que son y es muy complicado afrontar el proceso de otra manera".



Por ello, Torrico ha indicado que la propuesta que plantean es la de respetar los estatutos, "sabiendo que pueden ser objeto de recurso por otros grupos y que merecen modificación, pero esa modificación no se hace en dos días". En este sentido, señala que "se abrirá ese proceso" para modificar los estatutos pero, mientras, "los consejos rectores tendrán la composición que dicen los estatutos, salvo el Imtur, donde hay una sentencia y debemos aplicarla". En el caso de las cinco empresas municipales, exceptuando Mercacórdoba, la propuesta es que "se dé participación a todos los grupos políticos con representación".



El gobierno local entiende que "no puede ser de otra manera" y que "cualquier grupo que no formara parte de los consejos podría impugnar la composición", porque "no tiene sentido que en empresas municipales que son instrumentos de gestión del propio Ayuntamiento los representantes elegidos por el pueblo no tengan presencia y sí la tengan personas que, independientemente de la entidad a la que representen, que no se han presentado a las elecciones".



Albás también ha defendido la presencia de los grupos minoritarios en los consejos de administración.