PP y Cs aprueban las ordenanzas fiscales del 2020 con Vox y sin admitir alegaciones

El Pleno ha dado luz verde a las ordenanzas fiscales de 2020 con los votos a favor de PP, Cs y Vox y los votos en contra de las izquierdas. El expediente de tasas e impuestos municipales para el año próximo se ha aprobado con el rechazo de todas las alegaciones que se habían presentado (incluida una del Parque Tecnológico Rabanales 21 y las de Consejo del Movimiento Ciudadano) y la discrepancia de la Intervención, que presentó un escrito para denunciar la falta de tiempo que el gobierno local le ha dado para informar de las mismas. Este hecho ha sido criticado ampliamente por la oposición, si bien el gobierno --apoyado en una diligencia del jefe del departamento de Gestión- ha recordado que la interventora ya informó de manera favorable sobre las ordenanzas para el pleno de aprobación inicial, celebrado en noviembre, y que no es necesario un segundo informe al no haber habido modificación alguna.

Por otro lado, la viceportavoz municipal de IU, Alba Doblas, ha expresado sus dudas sobre la legalidad de la sesión, habida cuenta de que su grupo tiene constancia de que se han presentado alegaciones que no están recogidas en el expediente. El secretario accidental del Pleno, Ignacio Ruiz Soldado, ha respondido que las ordenanzas tienen que tramitarse con la documentación existente y que no pueden someterse a consideración las alegaciones que no hayan llegado al Ayuntamiento.

Pese a todos estos preliminares, el equipo de gobierno ha logrado sacar adelante su propuesta fiscal para la ciudad de Córdoba, y ha cifrado en 1,92% la rebaja ponderada de estas ordenanzas fiscales, que asciende a 1,98% en lo relativo a los impuestos y a 1,52% en las tasas. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha calificado de "histórica" la rebaja fiscal, y ha defendido que se puede compaginar una bajada de impuestos razonable "con mejores servicios y una gestión infinitamente mejor de los recursos públicos, donde se acabe con el gasto suntuario".

En líneas generales, la oposición ha afeado al gobierno municipal la falta de seguridad jurídica del expediente, la forma y los tiempos con los que se ha instruido y el escaso margen para la negociación real de sus contenidos. Además, PSOE, IU y Podemos han reiterado sus críticas políticas a las ordenanzas, ya expresadas en el pleno de aprobación inicial, y que pueden resumirse en que los impuestos benefician a los cordobeses que más tienen y ponen en peligro los servicios públicos al producirse "una bajada masiva de ingresos".

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, ha intervenido en la sesión plenaria para protestar por el hecho de que las propuestas vecinales no hayan sido admitidas, a pesar de que una de ellas solicitaba la exención del IBI urbano en zonas no urbanizables, a pesar de los fallos favorables del Tribunal Supremo. "¿Para qué sirve nuestro esfuerzo?", ha preguntado de manera retórica, "no perdemos la esperanza de mejorar la gestión municipal pero parece impensable". Además, el CMC había pedido un adecuado tratamiento fiscal a los vecinos de zonas de ordenación abierta, como Figueroa, Sector Sur, Fidiana o Fuensanta, para que no tengan que pagar por servicios que no reciben.