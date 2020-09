PP y Cs acusan al anterior equipo de gobierno de hacer perder dinero al Ayuntamiento por "cosas ilegales"

El gobierno municipal, formado por PP y Cs, ha culpado al anterior equipo de gobierno y a su "mala gestión" de "perder dinero en cosas ilegales" como han demostrado, a su juicio, las dos últimas sentencias judiciales falladas contra de los intereses del Ayuntamiento de Córdoba: por un lado, la anulación de la licencia urbanística para la construcción de un tanatorio municipal en el cementerio de San Rafael y por otro, el fallo que obliga a abonar las costas y los intereses de la última edición del Festival de las Callejas. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha remarcado que el juzgado ha declarado la nulidad de la licencia para el tanatorio al considerar dos motivos: por un lado, la incompatibilidad de la obra con el PGOU y las deficiencias detectadas en el proceso de concesión de la licencia. Albás ha cifrado en 115.000 euros el coste para las arcas municipales de este proyecto de PSOE e IU, que ya tenía incluso diseño arquitectónico, y los ha acusado de haber hecho una "mala gestión" y de ser responsables de la pérdida de ese dinero.

Por otro lado, se ha referido a la sentencia sobre el Festival de las Callejas y ha advertido a los anteriores responsables del área de Turismo que hay que hacer las cosas bien para que no se produzcan este tipo de fallos que llevarán al Ayuntamiento a abonar 60.000 euros aproximadamente. La primera teniente de alcalde ha señalado las diferencias entre la primera edición del Festival de las Callejas, que se hizo a partir de un contrato menor (solo se externalizó la asistencia técnica de la organización), y la segunda edición, cuando el coste del servicio superaba los límites de los contratos menores. Para Albás resulta asombroso que haya partidos como PSOE e IU "a los que se le llena la boca defendiendo lo público", pero que luego hacen este tipo de cosas que desprestigian, opina, a la administración local.

Respuesta de IU

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha mostrado un "respeto absoluto" por la sentencia que anula la licencia concedida en el anterior mandato a la construcción de un tanatorio en el cementerio municipal de San Rafael, pero ha defendido la legalidad desde el punto de vista administrativo de su concesión. "Las licencias que damos son actos reglados, no las damos los políticos. Si tienen o informes favorables se dan sea a quien sea", ha indicado García para defender que Urbanismo diera permiso a Cecosam para la construcción de un nuevo tanatorio en la ciudad. No obstante, ha reconocido que el Urbanismo es una materia "interpretable" como las normas urbanísticas, y que en ese sentido, el juez ha dado su interpretación de los hechos.

También se ha referido al fallo judicial que ha obligado al Ayuntamiento de Córdoba a pagar al organizador del Festival de las Callejas por la celebración de este evento en el 2018 así como las costas judiciales y los intereses derivados del impago. Pedro García, que en el mandato anterior estaba al frente del Imtur, el organismo que contrataba el evento, ha considerado que si el actual equipo de gobierno hubiese levantado el reparo de la Intervención el Festival de las Callejas, como se hizo el año anterior, se habría abonado sin problemas el evento. En esta línea, ha culpado a los actuales responsables políticos de obligar al organizador a irse al contencioso-administrativo para poder cobrar por el trabajo que había realizado. Por otro lado, García ha culpado a PP y Cs de no atender al organizador del Festival de las Callejas no cogiéndole el teléfono por lo que considera que este evento turístico no se volverá a celebrar.