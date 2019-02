El PP critica el parón del plan de movilidad del Reina Sofía

El portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, José María Bellido, denunció ayer que el plan de movilidad y accesibilidad del Reina Sofía, que el Ayuntamiento se encargó de hacer, lleva un año paralizado, y que la colaboración entre la Administración local y la Junta de Andalucía en este proyecto «ha sido un paripé».

El alcaldable popular recordó cómo la alcaldesa, Isabel Ambrosio, asumió la responsabilidad de confeccionar ese plan del que, de hecho, llegó a presentarse un avance. Sin embargo, de un año a esta parte, los populares --que han tomado ahora las riendas de la Administración andaluza, junto a Cs-- dicen que no se ha hecho «nada» de este proyecto. Cabe recordar que el plan de movilidad debía tratar de reordenar no solo los accesos y la circulación en el entorno del hospital Reina Sofía, ya que también incluía una remodelación de los aparcamientos que tiene en la actualidad. Bellido recordó ayer que tampoco se ha convocado la mesa de movilidad, «ni el Ayuntamiento ha contestado a las propuestas de la Junta». En última instancia, el dirigente popular criticó que la alcaldesa lleve dos meses «abanderando» los proyectos pendientes de la Junta de Andalucía, algo que dice que no ha hecho durante los casi 40 años de gobierno socialista. Por todo, se presentó como la única alternativa de gobierno, mientras que dijo que «la posibilidad de que Ambrosio siga gobernando es solo pactando con IU y Ganemos».