El PP cree que PSOE e IU gestionan como «la mala comunidad de vecinos»

El PP criticó ayer al gobierno municipal del que dice que elabora sus presupuestos «sobre fotocopias» y «como una mala comunidad de vecinos». El viceportavoz popular, Salvador Fuentes, lamentó «la mala política presupuestaria que se ha puesto de manifiesto en estos cuatro años», y que a su juicio ha dejado de lado «a las clases medias» en Córdoba.

El PP se ha apoyado en sus críticas en el informe del Órgano de Planificación Económico Presupuestaria (OPEP), que acompaña al anteproyecto del presupuesto, que se aprobó en la junta de gobierno local de la pasada semana. En dicho informe se recomienda al pleno, entre otras medidas, que acuerde un seguimiento exhaustivo de tres empresas municipales: Cecosam, Aucorsa y Vimcorsa. Fuentes indicó que, según la OPEP, estas empresas no se están gestionando bien, que no son eficientes y que mantienen «continuas tensiones de liquidez».

En este sentido, recomiendan no seguir incrementando el peso del Ayuntamiento en las empresas «porque es cada vez más gravoso». Asimismo, los populares se hacen eco del tirón de orejas del órgano presupuestario a la falta de ejecución del presupuesto anterior en capítulos como el de personal, donde se han dejado de gastar 10 millones; o de empresas como el Imdeco, que llevan sin ejecutar inversiones desde 2016; así como del endeudamiento. Sobre este particular se pide adecuar la planificación a las operaciones de crédito concertadas en 2016, 2017 y 2018. «El órgano dice, que caen las inversiones reales, que no se cumple el presupuesto, que es un cuento y que no se rinden cuentas», afirmó ayer Fuentes.